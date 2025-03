10 fűszernövény, ami virulni fog egy napos balkonon, kertben

Gyakorlott kertészek tudják, hogy egy növény akkor érzi magát a legjobban, ha azokat a körülményeket biztosítjuk számára, amelyek abban a térségben jellemzőek, ahol az őshonos. Egy őserdőbeli virág vélhetően a párás, meleg környezetet szereti, míg a skandináv térségben viruló zöldek általában a hűvösebb, kevésbé napos környezetet szeretik. Ha ezt az alapelvet szem előtt tartjuk, máris könnyebb kitalálni, mit, hová ültessünk kertünkben, balkonunkon. Alább napfénytűrő fűszernövények közül gyűjtöttünk össze tízet, ami jól érzi majd magát minden napos balkonon, kertben.

A napfénytűrő fűszernövények közé tartozik a menta (Fotó: Pexels)

Akármekkora is a terület, amelyet szeretné „felvirágoztatni”, érdemes első körben felmérni, mikor, mennyi ideig süt oda a nap. Így megítélhetjük, hogy napot kedvelő, vagy inkább félárnyékban vagy árnyékos helyen viruló növényt ültessünk oda. Ugyanígy nézzük meg azt is, mennyire szeles az adott rész, és eső esetén milyen könnyen távozik el onnan a víz. Mindez igaz akkor is, ha egy több száz négyzetméteres telket ültetünk be, és akkor is, ha egy pár lépéssel bejárható balkonkertet veszünk kezelésbe. Akármelyikkel is dolgozunk, fűszernövényeknek érdemes helyet adni: néhány jól megválasztott növény elültetésével és gondozásával akár az egész éves fűszerfogyasztásunkat is garantálni tudjuk.

Arról az öt alapvető kérdésről, amire mindenkinek tudni illik a választ, mielőtt fűszerkertet készít, itt írtunk, arról pedig, hogyan is lássunk munkához, ebben a cikkben szedtük össze a tudnivalókat. Jelen írásban arra teszünk javaslatot, milyen fűszernövényeket ültessünk egy napos vagy egy félárnyékos kert- vagy teraszrészre.

A legjobb napfénytűrő fűszernövények

Napos teraszok növényesítésekor érdemes a mediterrán fűszernövények környékén nézelődni, hiszen ezek jellemzően melegkedvelő, napsütést jól viselő zöldek. És hogy milyen mediterrán fűszernövényeket lehet cserépben termeszteni forró teraszon? Az alábbi tíz jó választás lehet: