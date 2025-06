Reggel vagy este jobb a séta? Kiderült, melyik napszakra érdemes időzíteni

Ha eldöntjük, hogy mindennap sétálunk, azzal máris sokat tettünk az egészségünkért és jóllétünkért. Ha még tovább szeretnénk fokozni az előnyöket, akkor pedig válasszuk ki a megfelelő napszakot a napi séta megtételére. Hogy ez a reggeli órákban vagy épp este van, az sok mindentől függ. Lássuk, mikor sétáljunk, ha fogyni szeretnénk, vagy éppen szívünk egészséges működését támogatnánk.

Mikor sétáljunk? A reggeli és esti sétának is megvan a maga előnye. Fotó: Pexels

Mikor sétáljunk?

Ezek a reggeli séta előnyei

Sokan vannak, akik szeretnek korán kelni, és a reggeli órákra időzíteni a mozgást. Ők már ébredés után tesznek valami fontosat az egészségükért, ráadásul kutatások szerint a reggeli napfény pozitív hatással van az alvásra is, mert segít szabályozni a cirkadián ritmust. A reggeli séta emellett javítja a vérnyomást, és segít kezelni az inzulinrezisztencia tüneteit is.

A fogyásban is segíthet a reggeli séta, az éhgyomorral végzett testmozgás idején a szervezet a zsírraktárakhoz fordul fő energiaforrásként. Másrészről viszont a böjtös állapotban fáradtabbak lehetünk, ami miatt az edzés kevésbé hatékony lehet.

A reggeli séta mellett szól még az is, hogy ébredés után kevesebb dolog tereli el a figyelmünket, kevesebb a tennivaló, ami eltántorítana a mozgástól.

Az esti séta előnyei

A vacsora utáni séta jót tesz az emésztésnek, ami jobb vércukorszint-szabályozáshoz vezet, és csökkenti a késői étkezések valószínűségét. Ha vacsora után a kanapén ücsörgés helyett sétálni megyünk, azzal megelőzhetjük a nassolást is. Az esti sétáknál fontos szempont, amit figyelembe kell venni, hogy miként befolyásolják az alvást – de ez egyénfüggő. Az alvás-ébrenlét ciklus szabályozását és a melatonin termelését mind a reggeli, mind az esti séta segíti, de azoknál, akik korán kelő típusok, később indulnak el a folyamatok.

A délutáni séta előnyei

Az esti sétához hasonlóan az ebéd utánra időzített mozgás is segíti a jobb emésztést, stabilizálja a vércukorszintet, és a szervezet glükózt használ fel fő energiaforrásként – vagyis az étkezés utáni séták segítenek az elhízás elkerülésében.

A gyaloglás hatásait vizsgáló tanulmányok szerint a mérsékelt intenzitású edzések (mint amilyen a séta is) jelentősen csökkentik a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát.

Mi tehát a napi séta legjobb időpontja?

A reggeli, az esti és a délutáni sétának is megvan a maga előnye. Hogy melyiket választjuk, az elsősorban azon múlik, hogy mi az az időpont, amit következetesen be tudunk tartani. Ez segít abban, hogy szokást és ütemtervet alakítsunk ki a testmozgáshoz. És ha mindennap ugyanabban az időben edzünk, annak megvannak a maga előnyei a cirkadián ritmus szabályozásában. Érdemes kitapasztalni, hogy számunkra mi válik be a legjobban. Figyeljük meg, hogyan érezzük magunkat a nap különböző időpontjaiban végzett séta után, és válasszuk a számunkra legkedvezőbb hatásút.