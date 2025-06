Ennyi lépésre van szükség naponta a demencia kockázatának csökkentéséhez

Tudományos kutatások szerint az aktív életmód csökkenti a demencia kialakulásának esélyét. Egy nemrégiben készült tanulmány és egy szakértő véleménye alapján ráadásul nem is kell napi 10 000 lépést megtennünk ahhoz, hogy érezzük a pozitív hatásokat.

Demencia ellen: ennyi lépést érdemes naponta megtenni

Mennyi lépés szükséges valójában?

Dr. Courtney Conley, a láb- és járásmechanikára specializálódott orvos a Diary of a CEO című podcastban beszélt a napi lépésszám és a demencia közötti összefüggésekről. A szakértő egy tanulmányra hivatkozott, amelyet a JAMA Network folyóirat közölt. A tanulmány során csuklón viselt gyorsulásmérőkkel vizsgálták a felnőttek mozgását, és kiderült: napi 9800 lépés elegendő lehet ahhoz, hogy jelentősen csökkentsük a demencia kialakulásának kockázatát.

Ami azonban még meglepőbb, hogy már napi 3800 lépés is elegendő lehet a maximális előnyök 50 százalékának eléréséhez.

Ez jó hír azok számára, akik nem tudják rendszeresen elérni a „klasszikus” 10 000 lépéses célt. Dr. Conley szerint akár már napi 4000 lépés is komoly védelmet jelenthet.

Miért hasznos a gyaloglás a demencia ellen?

A gyaloglás nemcsak a fizikai, hanem a mentális egészségünkre is pozitívan hat. Különösen igaz ez az idősebb korosztályra, ahol a csoportos séták javítják a szociális kapcsolatokat, csökkentik a magányosság érzését és elősegítik az érzelmi jóllétet is. A demencia megelőzésével foglalkozó 2022-es kutatás megállapította, hogy már 4400 lépésnél is elkezd csökkenni a betegség kialakulásának esélye. Különösen a céltudatos, intenzívebb tempójú séták bizonyultak hatékonynak, illetve azok a mozgásformák, amelyek során egy ideig magasabb a pulzusszám – például a tempós gyaloglás vagy túrázás.

Tehát, ha csökkenteni szeretnénk a demencia kockázatát, akkor már napi 3800–4000 lépés is mérhető előnyökkel járhat, míg a 9800 lépéses cél elérésével maximalizálhatjuk a pozitív hatásokat.

Legyen szó egy reggeli, rövid sétáról vagy egy esti közös gyaloglásról a családdal – a lényeg, hogy mozogjunk, rendszeresen és örömmel.