Ezzel a technikával mindig szaftos lesz a sült hús – ráadásul a diétádba is beillik!

A sütőzacskó használata egyszerű dolog, de nem árt tudni pár apróságot, hogy ne legyen baleset, és a hús és a zöldség is biztosan tökéletes legyen. Ha ezeket megfogadod, a sütőzacskó lesz az új kedvenced!

Sütőzacskó használata: eláruljuk, hogy lesz igazán puha a benne készült hús // Fotó: Tagwaran / Shutterstock

Sütőzacskó használata: ezekre figyel sütés közben

A sütőzacskóban gyerekjáték lesz a húsok sütése. Süthető benne csirkehús, pulyka és sertés, filé és csontos hús is, meg persze bármilyen zöldség is. Diétázóknak különösen ajánlott e technika alkalmazása, hiszen így hozzáadott zsiradék nélkül is finom ételt készíthetünk. Az alábbiakra figyeljünk, hogy az eredmény igazán jó legyen:

Ne tömjük tele a sütőzacskót: Az első és legfontosabb szabály, hogy a sütőzacskót nem szabad teletölteni. Pazarlásnak tűnhet, ha csak félig töltjük meg a zacskót, de ha teletömjük, akkor nem fog rendesen elkészülni az étel, ráadásul akár ki is durranhat a sütőzacskó. Ne rázogassuk: Jó ötletnek tűnhet a sütőzacskóba halmozni mindent, majd beleszórni a fűszereket, lezárni a tasakot és így összezárni. Ez azonban nem szerencsés, mert a fűszerek egy része feltapad a sütőzacskó belső oldalára, a tetejére, és könnyen ráéghet. Érdemes a húsokat és zöldségeket egy tálban bepácolni, és ezután a zacskóba átönteni. Így garantáltan szaftos hús, puha zöldségek kerülnek majd a tányérra. Szurkáljuk meg a sütőzacskót: Annak érdekében, hogy biztosan ne durranjon ki a sütőzacskó, de a keletkező gőz se szökjön el teljesen, egy fogpiszkálóval vagy hústűvel szúrjunk három-négy apró lyukat a sütőzacskó felső részére. Helyezzük tepsire: A sütőzacskót sose tegyük közvetlenül a sütőrácsra, mindig tepsibe vagy sütőlemezre helyezzük, így felfoghatjuk az esetlegesen kicsorgó szaftot, illetve ha kidurran, akkor sem fogja bepiszkolni a sütő alját. Ne hevítsük túl: A sütőzacskó nem bírja az extrém magas hőmérsékletet. Mindegyik csomagolásán feltüntetik az ajánlott legmagasabb hőmérsékletet, ami általában 200 Celsius-fok. Ezt nem érdemes meghaladni. Óvatosan nyissuk ki és pirítsuk meg a húsokat: A sütési idő letelte után óvatosan nyissuk ki a sütőzacskót, nehogy a keletkező gőz égési sérülést okozzon. Az elkészült húsokat, krumplit a sütési idő letelte után érdemes kiborítani a zacskóból a tepsire, majd feljebb tekerni a hőfokot és jól megpirítani. Ezzel extra ízt tudunk adni az ételnek.

Ezzel a recepttel mindenki bátran kísérletezhet.