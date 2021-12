Rámozdult a kínai tőke az Újpest futballcsapatára

Figyelemreméltó információt közölt az Nb1.hu szakportál: kínai hátterű cég jelentkezett vételi szándékkal az Újpest tulajdonosánál, Roderick Duchateletnél. Hivatalosan a Magyarországon 4,45 milliárd forint törzstőkével alapított FSG (Hungary) Holdings Kft. az érdeklődő.

A cégpapírok alapján a szálak a delaware-i offshore-paradicsomot érintve Kínáig vezetnek. Száz százalékban a luxemburgi bejegyzésű Fosun Sports Group S.á.r.L. az FSG tulajdonosa, amelynek anyacége pedig a hongkongi bejegyzésű Fosun Industrial Holdings Ltd. A szálak ott is összeérnek, hogy a luxemburgi Fosun egyik igazgatósági tagja, Ju-Si egyben a magyarországi FSG ügyvezetője is.

A Fosun az egyik legnagyobb nem állami tulajdonú globális vállalatcsoport Kínában, s Európában is több érdekeltséggel rendelkezik. 2016-ban megvásárolta a Premier League-ben szereplő Wolverhamptont, s áttételesen a svájci Grasshoppers is a kínai cég tulajdona 2020 óta. E két csapat együttműködésének magyar példája, hogy a nyáron a Wolverhampton vette meg a Fehérvár FC-tól Bolla Bendegúzt, majd egyből kölcsönadta a zürichi egyletnek.

Ezen klubokhoz képest az Újpest lényegesen kisebb értéket képvisel, ha tehát komoly a kínaiak szándéka, akkor nem jelenthet gondot nekik a patinás magyar klub megvásárlása.

Roderick Duchatelet kereken tíz éve, 2011 októberében vásárolta meg az Újpest FC-t. Az elmúlt években sohasem cáfolta, hogy megfelelő ajánlat esetén hajlandó a klubot továbbértékesíteni. Magyar érdeklődőkről is lehet időről időre hallani, Duchatelet nem cáfolta, hogy most is tárgyalásban van magyar céggel, de az anyagiakban nem tudtak megegyezni.

Duchateletnek most különösen jó oka van eladni az Újpestet. A csapat az utolsó helyen áll az NB I-ben, s ha történetesen kiesne, nyilván sokat veszítene értékéből.

Borítóképen: Roderick Duchatelet tíz éve az Újpest tulajdonosa (Fotó: Mirkó István)