A Fradinál magyarul megtanult német idegenlégiós bókol a magyaroknak

– Mindkét csapat alaposan fel fog készülni a másikból, remélem, úgy tudunk majd védekezni, mint az első két meccsen, és ezzel alaposan megnehezítjük a magyar együttes dolgát. A világbajnokság előtt az FTC-ben már viccelődtünk egymás között a mérkőzésről, erre a hatvan percre azonban félretesszük a barátságot – jelentette ki a Nemzeti Sportnak a magyarul már nyilatkozni is tudó Emily Bölk.

Klubtársa, Alicia Stolle megjegyezte, nem lesz egyszerű nekik Bíró Blankával szemben, mert jól ismeri a lövéseiket, így okosnak kell lenniük.

– Hozzánk hasonlóan a magyaroknak is fiatal csapatuk van, egy új generációt építenek be a válogatottba – folytatta a jobbátlövő. – Az olimpián is látható volt, hogy a nagy csapatoknak is fel tudják adni a leckét, ugyanakkor a vereség lehetősége is mindig ott van a meccseikben. Csapatként kell játszanunk, ez lesz a kulcs.

Bölk taktikailag jól felkészített együttesként jellemezte a mieinket. – Ugyan több fiatal is van a magyar keretben, azonban azt nem lehet mondani, hogy hiányozna a tapasztalat, a játékosok nagy része a nemzetközi kupában edződik hétről hétre. Kapuban, egy az egyben és távoli lövésekben is erősek a magyarok, próbáljuk megtalálni ezek ellenszerét.

