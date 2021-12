Ancelotti kockáztatása bejött, de aggasztja a múlt

A Real Madrid kockáztatott a városi rivális ellen: a sérüléséből épphogy felépült Karim Benzema kezdett, s ha már lehetőséget kapott, látványos kapáslövéssel meg is szerezte a vezetést a vasárnap esti derbin. A francia támadó egy félidőt bírt, a második játékrészre már Luka Jovics futott ki. A Királyi Gárda azonban így is növelni tudta előnyét, Marco Asensio góljával.

Az Atlético csak ekkor, kétgólos hátrányban vetette be saját, sérüléssel bajlódó gólvágóját, Luis Suárezt, s bár lehetőségei akadtak a címvédőnek, Thibaut Courtois-n egyszer sem tudtak kifogni, így pont nélkül távozott Diego Simeone csapata a Bernabéuból.

Az újabb győzelemmel a Real immár úgy vezeti a La Liga tabelláját, hogy hét legközelebbi üldözőjét kivétel nélkül legyőzte idén. A második helyezett, egy meccsel kevesebbet játszott Sevilla nyolc pont lemaradással követi Ancelotti csapatát, a címvédő Atléticónak tizenhárom, a Barcelonának pedig tizennyolc pont a hátránya – utóbbi vasárnap is csak döntetlent ért el az Osasuna vendégeként.

A derbin mutatott játékkal Ancelotti maximálisan elégedett volt, a bajnokságban mutatott fölény ellenére viszont a végső győzelemről még nagyon óvatosan fogalmazott.

– A fiúk nagyszerűen kontroll alatt tartották a mérkőzést, elkötelezetten, csapatként védekeztek. Amellett, hogy kiváló játékosok is alkotják a csapatot, ez az egység kulcsfontosságú a sikerekben. Különösen védekezésben fejlődtünk sokat a szezon kezdete óta, és eddig valóban nagyszerűen teljesítünk, jobban, mint a riválisok. Ám az első időszakom második évében is volt huszonkét meccses győzelmi sorozatunk, aztán a bajnokság második fele már nem ment jól. Oda kell figyelnünk, hogy ez most idén ne forduljon elő – hangsúlyozta Ancelotti. Azt már csak mi tesszük hozzá, hogy akkor egy nagyon erős, az idényben végül BL-t is nyert Barcelona volt az ellenfél. A katalánok idén tizenhat mérkőzés alatt több pontot veszítettek, mint akkor a teljes bajnokság harmincnyolc fordulója során.

Diego Simeone bajnoki meccsen először szenvedett vereséget Ancelottival szemben, ám a meccs után nem kertelt, nagyon reálisan és sportszerűen értékelt.

– A futballban nagyon fontos a helyzetkihasználás, és ebből a szempontból a Real most mindenki előtt jár. Az első gól megváltoztatja a mérkőzést, és bár voltak lehetőségeink, ők kontrából megduplázták az előnyt, és teljesen megérdemelten nyertek – fogalmazott az argentin szakvezető, akinek csapatára ezen a héten is rangadó vár: szombaton a Sevilla otthonában lép pályára az Atlético.

La Liga, 17. forduló

Real Madrid–Atlético Madrid 2-0

Real Betis–Real Sociedad 4-0

Osasuna–Barcelona 2-2

Villarreal–Rayo Vallecano 2-0

Athletic Bilbao–Sevilla 0-1

Valencia–Elche 2-1

Alavés–Getafe 1-1

Espanyol–Levante 4-3

Mallorca–Celta Vigo 0-0

A Cádiz–Granada meccset hétfő este (21.00, Spíler 2) rendezik.

A bajnokság élcsoportja: 1. Real Madrid 42 pont/17 mérkőzés, 2. Sevilla 34/16, 3. Betis 33/17, 4. Atlético 29/16, 5. Real Sociedad 29/17, 6. Vallecano 27/17, 7. Valencia 25/17, 8. Barcelona 24/16.

Borítókép: Benzema egy félidőt bírt, de már tizenhárom találattal vezeti a góllövőlistát (Fotó: Anadolu Agency via AFP/BURAK AKBULUT)