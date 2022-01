Vb-résztvevő ellen kezdi az évet Marco Rossi csapata

Bejelentette a Magyar Labdarúgó-szövetség a válogatott két márciusi ellenfelét. Szerbia ellen, hazai pályán kezdi az évet a nemzeti csapat, majd öt nappal később Észak-Írországban lép pályára.

A szövetségi kapitány, Marco Rossi szerint erős riválisok várnak együttesére, de így is tervezi, hogy olyan játékosoknak is esélyt adjon, akik eddig keveset vagy egyáltalán nem szerepelhettek a címeres mezben.

– Azért választottuk ellenfélnek Szerbiát és Észak-Írországot, mert megfelelően erős csapatok, még ha Nemzetek Ligája-ellenfeleinkkel ellentétben nem is tartoznak az európai élcsapatok közé.

A szerbek erősségéről sokat elárul, hogy Portugáliát megelőzve jutottak ki a világbajnokságra.

Őket ismerjük a Nemzetek Ligája előző kiírásából, ahol csoportellenfeleink voltak, azóta azonban rengeteget fejlődött a csapatuk az új szövetségi kapitánnyal, Dragan Sztojkoviccsal. Észak-Írország ellen sosem könnyű játszani, ráadásul ezúttal idegenben fogunk pályára lépni ellenük, így még nehezebb dolgunk lesz, hiszen tudjuk, hogy hazai pályán különösen erősek, és nagyon nehéz legyőzni őket. A két márciusi mérkőzésen alapvető célkitűzésünk, hogy továbbfejlesszük a játékunkat, másrészt pedig az, hogy olyan játékosoknak is lehetőséget adjunk, akik eddig kevesebbet játszhattak, vagy még pályára sem léptek a válogatottban. A válogatást ezúttal is befolyásolni fogja, hogy a lehetséges kerettagok hogyan teljesítenek klubcsapataikban, akár itthon, akár külföldön játszanak. Amikor eldöntjük, hogy kik lesznek a keret tagjai márciusban, akkor fogunk határozni arról is, hogy milyen rendszerben, milyen alapelvek mentén képzeljük el a játékunkat Szerbia és Észak-Írország ellen, bár azt gondolom, az alapelvek nem igazán fognak változni – fogalmazott Rossi az MLSZ honlapjának.

A válogatott további 2022-es programja már korábban ismert volt, a Nemzetek Ligájában Olaszország, Anglia és Németország ellen is két mérkőzés vár idén a csapatra.

A magyar válogatott 2022-es mérkőzései

Magyarország–Szerbia (március 24., Puskás Aréna, felkészülési mérkőzés)

Észak-Írország–Magyarország (március 29., Belfast, felkészülési mérkőzés)

Magyarország–Anglia (június 4., 18.00, Puskás Aréna, Nemzetek Ligája, zárt kapus)

Olaszország–Magyarország (június 7., 20.45, Nemzetek Ligája)

Magyarország–Németország (június 11., 20.45, Puskás Aréna, Nemzetek Ligája)

Anglia–Magyarország (június 14., 20.45, Nemzetek Ligája)

Németország–Magyarország (szeptember 23., 20.45, Nemzetek Ligája)

Magyarország–Olaszország (szeptember 26., 20.45, Puskás Aréna, Nemzetek Ligája)

Borítókép: Marco Rossi új játékosoknak is lehetőséget adhat tavasszal (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)