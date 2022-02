A Barcelona 280 millió euróért kap mezszponzort és nevet a stadionjának

Vasárnap a Barcelona 4-2-re győzött az Atlético Madrid elleni rangadón, és ezzel nagy lépést tett a Bajnokok Ligája-szereplést érő végső helyezések felé. Ám a jelek szerint ennél is többet hozott az a nap a klub konyhájára. A találkozón a Spotify legfelső vezetői a katalánok díszpáholyában foglaltak helyet, és nyilván elégedetten nyugtázták a mutatott játékot és az eredményt is, ugyanis a klub és ők a hírek szerint hamarosan roppant szoros kapcsolatba kerülnek.

A Spotify egy digitális zene-, podcast- és videószolgáltatás, amely a világ minden tájáról származó alkotók több millió dalához és egyéb tartalmához nyújt hozzáférést. Ismert cégről van tehát szó, amely a Barcelona futballistáin keresztül is szeretné növelni a népszerűségét, és a díszpáholyba érvényes meghívó azt jelzi, hogy jó úton járnak a tárgyalások. Annyira, hogy a RAC1 rádió szerint órákon belül be is jelentik a megegyezést. Azt a megegyezést, amely három évre és 280 millió euróról szól majd, cserében a Spotify szponzorként jelenne meg a férfi és a női csapatok mezén, de érinti a Camp Nou néven ismert híres stadiont is.

Ha ez igaz, akkor az aláírást követően a Camp Nou a Spotify nevét fogja viselni, az egyelőre nem ismert, hogy milyen formában. A jelenlegi név új mezőt jelent, és 99 354 nézőt tud befogadni. A Barcelona Kubala László érkezése után az ötvenes évek elejére kinőtte a Les Corts Stadiont, akkora lett az érdeklődés a csapat iránt, az újat pedig három év alatt húzták fel, majd 1957. szeptember 24-én adták át. Joan Laporta elnök tavaly októberben jelentette be, hogy 2022 nyarán elkezdődnek a négy évig tartó felújítási munkák, amelyek miatt a csapatnak egy esztendőt majd albérletben kell játszania, és a felújítás után a kapacitása 110 ezer néző lesz.

Itt persze adódik a kérdés, hogy ha a stadionban ebben az időszakban egy évig nem rendeznek meccseket, miért éri meg a névadás a Spotifynak, erre talán választ kapunk a megállapodás bejelentésekor.