A Zenit kispadra ültette a hazája mellett kiálló ukrán labdarúgóját

Kevesen érthetik meg igazán, mi játszódhat le most a 32 éves védőben. Rakickij 2019-ben szerződött a Zenit Szentpétervár együtteséhez nevelőklubjától, a Sahtar Donyecktől, amivel kivívta az ukránok haragját, sokan árulónak tartották, és a szemére vetették, hogy a válogatottban miért nem énekelte az ország himnuszát.

A klubváltás Rakickij karrierjére is hatással volt, hiszen amióta Oroszországban futballozik, nem kapott meghívót az ukrán válogatottba, amelyben előtte 54 mérkőzésen lépett pályára, ott volt a 2012-es és a 2016-os Európa-bajnokságon is.

Közben a Zenitnél a közönség egyik kedvence lett, az orosz csapat drukkerei még dalt is költöttek róla, ami Ukrajnában persze csak olaj volt a tűzre Rakickij megítélését tekintve. Pedig a játékos tartózkodott a politikai állásfoglalástól.

A csütörtökön kitört háború azonban őt is szóra bírta, Rakickij az Instagram-oldalán üzent haza. Egy ukrán zászlót osztott meg, amelyhez a következőt írta: „Ukrán vagyok. Békét Ukrajnába. Állítsátok le a háborút.”

Ezek után Rakickij nem került be a Zenit kezdőjébe a Betis elleni csütörtök esti Európa-liga meccsen, sőt pályára sem lépett. Ennek oka persze lehet szakmai is, mindenesetre furcsa egybeesés, hogy éppen most szorult a kispadra az ukrán védő, aki az idény korábbi szakaszában mind a 23 meccsén kezdő volt a Zenitben, amelyből csak sérülés vagy eltiltás miatt hiányzott.

A spanyol és az orosz csapat a legjobb 16 közé jutásért küzdött egymással az Európa-ligában, az első meccset Szentpéterváron 3-2-re megnyerte a Betis. A visszavágón nem született gól, bár a 91. percben betalált a Zenit, de a VAR érvénytelenítette a találatot, így a sevillai klub jutott a nyolcaddöntőbe.

Továbbjutott az FC Barcelona is, amely a múlt héten a Nou Campban a Napoli ellen elért 1-1 után az olaszországi visszavágón olykor a régi szép időket idézve futballozott. Negyedóra elteltével már 2-0-ra vezetett a Barca a Napoli otthonában, és meg is tartotta a kétgólos előnyét a végén, gólzáporos mérkőzésen 4-2-es katalán siker született.

Európa-liga, a legjobb 16 közé jutásért, visszavágók, zárójelben az összesített eredmény:

Real Sociedad–RB Leipzig 1-3 (3-5)

Olympiakosz–Atalanta 0-3 (1-5)

Lazio–Porto 2-2 (3-4)

Dinamo Zagreb–Sevilla 1-0 (2-3)

Napoli–Barcelona 2-4 (3-5)

Rangers–Dortmund 2-2 (6-4)

Braga–Sheriff Tiraspol 2-0 (2-2)

Betis–Zenit Szentpétervár 0-0 (3-2)

Borítókép: Jaroszlav Rakickij a Zenit mezében (Fotó: AFP/Alexei Danichev)