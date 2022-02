Izlandi és ghánai futballista érkezését jelentette be a Bp. Honvéd

Alaposan belehúzott az átigazolási időszak hajrájában a Bp. Honvéd is. Is, hiszen a Ferencváros is több játékost szerződtetett az utolsó napokban, a jelek szerint azonban a kispestiek sem maradnak le a bajnoki címvédő mögött. A télen már érkezett a klubhoz a szerb Marko Petkovics, az ukrán Olekszandr Petruszenko, az albán Albi Doka és a szerb Dejan Drazsics, és kedden hozzájuk csatlakozott két új labdarúgó.

A klub először történelmi igazolást jelentett be: a Bp. Honvéd a fennállása során először szerződtetett izlandi futballistát. Ő Vidar Ari Jónsson, aki Izland fővárosában, Rejkjavíkban kezdte a karrierjét, majd nevelőegyesületében, a Fjölnirben debütált a felnőttek között, 53 első osztályú bajnokival a háta mögött igazolt a norvég Brannhoz, aztán kölcsönben szerepelt újra Izlandon, legutóbb pedig a norvég első ligás Sandefjord alapembere volt, ahol 86 mérkőzésen 17 gólt és 13 gólpasszt jegyzett. Az izlandi válogatottban 2017 januárjában mutatkozott be, idén januárban gólpasszt adott az Uganda elleni 1-1-es felkészülési mérkőzésen.

– Vidar személyében egy olyan szélsővel erősödtünk, aki lendületes játékával és nagy munkabírásával sokat tud majd hozzátenni a csapat teljesítményéhez. Legutóbbi idényében nagyon eredményesen futballozott. Tizenegy gólja mellett öt gólpasszt is kiosztott, amivel alapembere volt a csapatának – nyilatkozta az új szerzeményről a Honvéd honlapjának Kun Gábor ügyvezető.

Természetesen maga a játékos is kifejezte örömét amiatt, hogy a Bp. Honvéd játékosa lehet:

– Csak jó dolgokat hallottam a klubról és mióta megérkeztem, személyesen is meggyőződhettem arról, hogy milyen profi körülmények vannak itt. Nagyon izgatott vagyok, már alig várom, hogy elkezdjük a közös munkát a csapattal, szeretném a legjobb formámat nyújtani és segíteni a Honvédot, hogy minél jobb eredményeket érhessünk el együtt – mondta a megállapodást követően a 27 éves jobbszélső.

Nem sokkal később Kun Gábor újabb szerzeményt méltathatott a klub honlapján, amikor bejelentette, hogy Dinamo Kijev és a Bp. Honvéd megállapodása alapján a ghánai Mohammed Kadiri Kispesten folytatja pályafutását, fél évre kölcsönben érkezik, kivásárlási opcióval.

– Mohammed Kadiri technikailag képzett, erős fizikummal rendelkező védekező középpályásként és belső védőként is bevethető játékos. Kiválóan helyezkedik, és a légi párharcokat is rendre megnyeri, hasznos tagja lesz a csapatnak – előlegezte meg a bizalmat Kun Gábor.

Mohammed Kadiri és Kun Gábor kézfogással is megpecsételte az egyezséget. Fotó: Bphonvedfc.hu

Mohammed Kadiri Ghánában kezdte pályafutását, az Ashanti Gold együttesében debütált a helyi első osztályban, innen igazolt az osztrák Austria Wienhez, ahol tagja volt a bajnoki ezüstérmes csapatnak, a következő idényben pedig az Európa-ligában is szerepelt, a csoportkörben mind a hat találkozót végigjátszotta az AC Milan, az AEK Athén és a HNK Rijeka ellen. Ezt követően egy évet töltött Oroszországban, majd a Dinamo Kijev szerződtette, amellyel Ukrán Kupa-győztes lett, míg ősszel a Chornomorets kölcsönjátékosaként szerepelt, és 17 bajnokiból 13 meccsen lépett pályára.

– Nagyon hálás vagyok azért, hogy itt lehetek, szeretném megköszönni mindazoknak, akik lehetővé tették számomra, hogy csatlakozzak a klubhoz – mondta az aláírást követően Mohammed Kadiri. – Mindig is az volt a vágyam, hogy egy ilyen futballcsaládhoz tartozzak, mint amilyen a Honvéd, nagyon boldog vagyok, hogy lehetőséget kaptam erre, és azért dolgozom majd, hogy a lehető legtöbbet segíthessek a csapatnak a céljai elérésében, szeretném, ha a klub és a szurkolók büszkék lennének rám.

