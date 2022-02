Veszprémbe igazol az izlandi, aki romba döntötte az Eb-álmainkat

Hivatalos honlapján jelentette be a Veszprém, hogy szerződést kötött Elísonnal, aki Nagy László, a klub sportigazgatója mellett pózolt az aláírás alkalmából. Nem is olyan régen még nem mosolyogtak így egymás mellett, az izlandi ugyanis főszerepet játszott abban, hogy a magyar válogatott, amelynek szakmai stábjában Nagy is fontos szerepet töltött be, már a csoportkörben kiesett a részben hazai rendezésű Eb-n.

Az erről döntő meccsen ugyanis Izland 31-30-ra legyőzte Magyarországot, és ez nem történt volna meg Elísson remek játéka nélkül. A balszélsőt nem lehetett tartani, kilenc gólt szerzett a meccsen, s ezzel a mezőny legeredményesebb kézilabdázója volt. Nem lenne meglepő, ha épp akkor szúrta volna ki magának a Veszprém.

Elísson a januári Eb-n nemcsak a magyarok ellen remekelt, kulcsembere volt a torna egyik meglepetéscsapatának, a hatodik helyen végző izlandi válogatottnak: öt mérkőzésen 27 találatig jutott, Norvégia ellen öt, Montenegró ellen pedig nyolc találatot ért el.

− Nagy élményt jelentett az Európa-bajnokság, a budapesti csarnok lenyűgöző volt − fogalmazott a Veszprémhez 2024-ig aláíró Elísson. − Szerettünk volna bejutni a legjobb négy közé, de így is büszkék lehetünk magunkra, főleg, hogy a koronavírussal is meggyűlt a bajunk.

Ezúton is szeretnék elnézést kérni, hogy elütöttük Magyarországot a csoportból való továbbjutástól. Persze ha úgy nézzük, a 2012-es londoni olimpián épp Laciék ejtették ki Izlandot, szóval kvittek vagyunk.

A 32 éves játékos 2013-ban igazolt Németországba, ahol előbb a ThSV Eisenach, majd a Füchse Berlin együttesét erősítette, utóbbival két német bajnoki címet ünnepelhetett, és 2018-ban az EHF-kupát is megnyerte. Elísson 2019 óta a TBV Lemgo Lippe játékosa, a Bundesliga jelenlegi idényében 19 meccsen 119 gólnál jár.

