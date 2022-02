Vita a legendák körül: Palotai vagy Verebes nevét viselje a győri stadion?

A téma egyébként egyáltalán nem friss, már egy éve is összecsaptak az érvek, amikor ez felvetődött az egyik jelölttel kapcsolatosan. Verebes József tavaly öt éve hunyt el, és nyolcvan éve született, akkor Győr külvárosában utcát neveztek el róla, majd jött az ötlet, hogy a stadion viselhetné az ő nevét. Ma már egyetlen érdekelt sem emlékszik rá, hogy ki dobta be Palotai Károly nevét, de azóta nem sikerült dűlőre jutni, és a közösségi oldalakon megjelenő vélemények szerint egyesek már tüntetni is képesek lennének a saját jelöltjük mellett.

Lássuk be: kellemes gond ez. Akár Verebesre, akár Palotaira esne a választás, az nem lenne érdemtelen. Bár egyikük sem a város szülöttje, a nevük a futball révén összeforrt a várossal. Palotai Károly tagja volt az 1963-as bajnokcsapatnak, két évvel később elődöntőt játszott a BEK-ben az ETO-val, háromszor nyert kupát itthon, később világhírű játékvezető lett, három világ- és két Európa-bajnokságon, két BEK- és egy KEK-döntőn fújta a sípot, majd sportvezetőként dolgozott a nyugdíjig a megyében, országosan és a FIFA-ban is. Verebes József 1981-ben lett a kiesést éppen csak megúszó Rába ETO vezetőedzője, amelyből azonnal kétszeres bajnokcsapatot faragott, futballőrületet vitt a városba, két ezüst- és egy bronzérmet is szerzett a csapattal, Győrött érdemelte ki a Mágus becenevet, és mert időben hozzánk közelebbiek a sikerei, sokkal többen emlékeznek rá.

Palotai Károly a város egyik legendája. Fotó: Nemzeti Sport/Czerkl Gábor

Azt nem sikerült kideríteni, hogy a névadás ötlete kitől származik, azt viszont igen, hogy az ügy jelenleg nem tart sehol sem. Ha valakinek valóban kedve támadna tüntetni az egyik vagy a másik jelölt mellett, akkor azt sem tudhatná, hogy hova szervezze azt. A városi önkormányzat elé nem érdemes, ugyanis annak jelenleg nincs sem köze, sem befolyása erre a kérdésre, ezért ott nem is foglalkoznak vele. A futballklub sem illetékes, az csak bérlője a stadionnak, legfeljebb beállhat valamelyik tábor mögé, bár feltehetően a tulajdonosváltás idején nem ez a legégetőbb gondja.

Marad a stadionnak a tulajdonosa, annak a kiléte pedig egyelőre nem ismert. Az állami felszámoló 2021. december 17-én hirdette meg a 2015-ben becsődölt Questor-birodalom győri vagyonelemeit, ennek a fő része az ETO Park, benne a stadionnal. Az árverés eredményesen zárult idén január 17-én, egy ajánlat érkezett a kikiáltási áron, azaz a létesítménykomplexum új gazdára talált, de a különböző átfutási idők miatt legfeljebb informálisan lehet tudni, hogy ki ő. Ám, ha elő is lép majd az árnyékból, kérdés, mikor érzi úgy, hogy belefér a teendői közé nevet adni a stadionnak.

Verebes Józsefet imádják a győriek. Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós

Egy azonban biztos: addig felesleges ebben az ügyben tenni bármit is, hiszen minden kizárólag az új tulajdonoson múlik. Vitatkozgatni persze lehet, mindenki sorolhatja az érveit, még ha ennek gyakorlati haszna jelenleg egyenlő a nullával. Verebes Krisztina, a Mágus lánya, aki könyvet is írt az édesapjáról, érthető módon szívből lobbizik és lobbizna majd továbbra is, és az érveivel nehéz lenne vitatkozni. A győri sikerek másik szereplője, az akkori ügyvezető, Szániel János a Kisalföldnek azt nyilatkozta, hogy bár csodálója és barátja volt Verebes Józsefnek, ő egykori csapattársa, Palotai Károly mellé tenné le a voksát, és neki is igaza van. A nagy vitatkozás közben viszont egyre nagyon kellene vigyázni: egyik legenda emlékének sem szabad megsérülnie, azt egyikük sem érdemelné meg. Ahogy Verebes Krisztina mondta lapunknak: – Legyen bármi is a döntés, arra kérek mindenkit, fogadja el, ne árnyékolja be semmi sem a két kiváló sportember, Apu és Karcsi bácsi emlékét!

Borítókép: Palotai Károly és Verebes József is megérdemelné, hogy róla nevezzék el a stadiont