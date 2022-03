A háború bombái elől menekült, most Erling Haalanddal pózol

– Záporoztak a bombák és a rakéták, jól lehetett hallani őket. A háború egyre közelebb és közelebb ért, megrémültem. Aztán úgy döntöttem, elmenekülök. Most pedig itt vagyok, a Dortmund csapatával edzem, és fotót készítek Erling Haalanddal. Őrület!

A beszámoló Raymond Frimpong Owusutól származik, aki Lengyelországon keresztül menekült Németországba, azon belül is Dortmundba. A 19 éves ghánai csatár az ukrán Zorja Luganszk játékosa, a szerződése papíron 2023-ig köti a klubhoz, de a háború most mindent felülír és megkérdőjelez.

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) az idény végéig felfüggesztette az ukrán és orosz klubok légiósainak szerződéseit, így szabadon csatlakozhatnak más külföldi országok klubjaihoz.

Owusu az előző idényben debütált az ukrán élvonalban, de a mostaniban kezdett egyre nagyobb szerepet kapni a Zorjában: 13 bajnokin négy gólja volt és a Konferencia-ligában is pályára lépett négy találkozón (többek közt az AS Roma ellen is) a jelenlegi évadban.

Most pedig a Dortmund U23-as csapatánál kapott edzéslehetőséget (korábban itt szerepelt Bajner Bálint is) az idény végéig két másik Ukrajnából elmenekült labdarúgóval együtt. Egyikük az ukrán utánpótlás-válogatott, húszéves középhátvéd, Alan Aussi, aki a Dinamo Kijev játékosa volt, a trió harmadik tagját nem nevezték meg.

A Dortmundnak nem a három játékos meghívása az első háborúra adott reakciója. Korábban a klub visszavonta Gerhard Schröder volt német kancellár tiszteletbeli klubtagságát az oroszokhoz fűződő kapcsolatai, azon belül is a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel ápolt barátsága miatt.

Ezen kívül a Dortmund gesztust tett az egyik legnagyobb riválisa, a jelenleg a másodosztályban szereplő Schalke 04 felé is, amely a háború miatt megszakította a kapcsolatot a legfontosabb szponzorával, az orosz Gazprom vállalattal. Hans-Joachim Watzke, a Dortmund első embere felajánlotta klubja segítségét a döntés miatt nehéz helyzetbe került Ruhr-vidéki riválisnak.

Borítókép: Erling Haaland egy gólját ünnepli a Dortmund mezében (Fotó: MTI/EPA/Friedemann Vogel)