Gazdag és Szalai győztes gólt lőtt, botrány tört ki a Fener meccsén

Magyarok egymással és egymás ellen – így is meg lehetett volna hirdetni az RB Leipzig és a Freiburg szombati mérkőzését. A Bundesliga 25. fordulójában két olyan csapat találkozott, amelyek együttesen a német élvonalban szereplő öt magyar közül négyet alkalmaznak. A Leipzigben Gulácsi Péter és Willi Orbán végigjátszotta a meccset, amelyen a Freiburg szerzett vezetést Lipcsében az első félidőben. A 79. percben a Leipzigbe beállt Szoboszlai Dominik, a Freiburg pedig becserélte Sallai Rolandot; utóbbi sem teljesített rosszul, előbbi azonban gólpasszt adott, és ezzel kialakult az 1-1-es végeredmény – minderről és a két csapat tabellán elfoglalt helyéről bővebben idekattintva olvashat.

SZOBOSZLAI DOMINIK GÓLPASSZA, A LEIPZIG EGYENLÍTŐ GÓLJA

Ez a döntetlen helyzetbe hozta a Hoffenheimet, amely élt is vele, és 1-0-ra győzve Kölnben megelőzte a Leipziget és a Freiburgot is, ezzel most éppen az övé az értékes, még Bajnokok Ligáját érő negyedik hely, amelyért a három csapat biztosan nagy versenyfutásban lesz egymással. A Bundesliga ötödik magyarja, Schäfer András továbbra is sérült, ezért nem lehetett részese az Union Berlin 1-0-s wolfsburgi vereségének.

A hét közben az RB Leipzig és a Freiburg is játszott a Német Kupa negyeddöntőjében. A lipcseiek a másodosztályú Hannovert idegenben 4-0-ra lépték le, Gulácsi és Orbán akkor is végig a pályán volt, Szoboszlai pedig az utolsó negyedórára állt be. A Freiburg hosszabbításra kényszerült a Bochum vendégeként, mert 1-1 lett a rendes játékidő végén az eredmény, és a 72. percben becserélt Sallai Roland a 120. percben megszerezte a győztes gólt.

SALLAI ROLAND GYŐZTES GÓLJA 2:13 PERCTŐL

A legtöbb magyar labdarúgót Cipruson találjuk, ahol már a bajnokság rájátszása zajlik. A felsőházban az APOEL az Arisz Limassolt fogadta, a hazai csapatban Paulo Viníciust a 6. percben le kellett cserélni sérülés miatt, a vendégeknél Bognár István nem kapott helyet a keretben, a végeredmény 1-1 lett. Az AEK Larnaca Gyurcsó Ádám nélkül nyert 3-1-re az Anarthoszisz vendégeként, a hazai csapatban Novothny Soma végigjátszotta a mérkőzést. Az alsóházban az Ethnikosz Ahnasz és a sérült Lang Ádámot nélkülöző Omonia Nicosia találkozó 0-0-s állásnál technikai problémák miatt félbeszakadt, Megyeri Balázs csapata, az AEL Limassol hétfőn este látja vendégül a PAEEK együttesét.

Törökországban a Fenerbahce a héten két bajnoki meccset is játszott, és Szalai Attila mindkettőn végig a pályán volt. Sőt, hétfőn sokat tett hozzá a Kasimpasa ellen idegenben elért 2-1-es sikerhez, hiszen ő szerezte a győztes gólt. Vasárnap este a Fenerbahce a 18. perctől kiállítás miatt emberhátrányban futballozott a Trabzonspor ellen hazai pályán, és így ért el 1-1-et, amivel a harmadik helyen áll, és öt pont a hátránya a második Konyaspor mögött. Szalai Attila egyébként a mérkőzés előtt interjút adott a klubja honlapjának, amelyben a jövőjéről szólva kijelentette:

– Nem gondolok a váltásra, kizárólag a Fenerre koncentrálok. Nem vagyok olyan típus, aki a pletykákkal foglalkozik. Nem bánom őket, de nem összpontosítok rájuk, az egyetlen fókuszom a Fenerbahce.

Maga a mérkőzés végül botrányban torkollt. Ifran Kahveci megtaposta ellenfelét, Zorbay Kücük játékvezető pedig hosszas videózást követően mutatta fel neki a piros lapot. A taposás ténye a felvételek alapján vitathatatlan, a Fener játékosai mégis teljesen kiakadtak, sőt: a klub közleményt adott ki a kiállítással kapcsolatban.

„Már korábban is kifejeztük aggodalmunkat a kijelölt játékvezetővel kapcsolatban, a 18. percben történt esetnél pedig egész Törökország láthatta, hogy nekünk volt igazunk” – olvasható a Fenerbahce közleményében.

SZALAI ATTILA GYŐZTES GÓLJA

Kétszer lépett pályára a svájci Young Boys is a múlt héten, előbb kedden Varga Kevint a 80. percben bevetve 1-0-ra kikapott a Servette vendégeként, majd szombaton hazai környezetben 2-2-t játszott a Luzernnel, a magyar csatár ezen a találkozón a kispadot koptatta. A Basel csütörtökön a St. Gallent fogadta, Szalai Ádámot az 57. percben a pályára küldve 2-2-re végzett, vasárnap a Lugano vendége volt, Szalai Ádám a szünetben állt be, a csapata pedig 2-0-ra győzött. A Servette éppen Bolla Bendegúz csapatának, a Grasshoppersnek az otthonában szerezte meg a héten a második győzelmét, 4-2-e nyert, a magyar védő minden percet a pályán töltött, de előtte csütörtökön a 75. percben lecserélték, amikor ugyancsak hazai pályán a Luganótól is kikapott 2-1-re.

Az olasz másodosztályban is két forduló zajlott le a múlt héten. A Parma a Monza vendégeként játszott 1-1-et, majd otthon a Reggiana ellen is ezt az eredményt érte el, Balogh Botond mindkét mérkőzésen a kispadon ragadt. A Pisa viszont hat pontot gyűjtött össze néhány napon belül, előbb Nagy Ádámot a 66. percben bevetve 3-1-re otthon győzte le a Crotonét, majd a Pordenone vendégeként nyert 1-0-ra, ekkor a magyar középpályás végig a pályán volt. A Pisa ezzel a harmadik, egy ponttal lemaradva az első és a második helytől.

Kecskés Ákos, a Nyizsnyij Novgorod magyar légiósa a héten a Magyar Nemzetnek beszélt az oroszországi helyzetről, és pályára lépett az Orosz Kupában, valamint a bajnokságban is, mindkétszer Moszkvában. Előbbin a csapata 3-0-ra kikapott, őt a 72. percben lecserélték, majd szombaton a CSZKA vendégeként is kikapott 1-0-ra egy 96. percben kapott góllal; Kecskés Ákos kezdett, de a 42. percben a játékvezető – hosszas videózás után – felülbírálta az elsőre alkalmazott sárga lapos szankciót, és kiállította az ellenfelének rossz ütemben odalépő magyar futballistát.

Kecskés Ákosnak (4) nem volt jó napja a CSZKA Moszkva ellen. Fotó: AFP/Alexander Vilf

Rosszul kezdte a felsőházi rájátszást a szlovák bajnokságban a Dunaszerdahely, 4-1-re kikapott a Ruzomberok otthonában. A klub hat magyarja közül Hahn János kezdett, a 77. percben Balogh Norbert váltotta, Veszelinov Dániel és Szánthó Regő nem került a meccskeretbe, Kalmár Zsolt és Szendrei Ákos pedig sérült. A szerb élvonalban a Partizan Beograd először Holender Filipet a kispadon tartva Belgrádban 2-1-re nyert a Mladoszt Lucsani ellen, majd vasárnap is győzött 1-0-ra a Spartak Zlatibor Voda otthonában, ekkor a magyar középpályást becserélték az 58. percben. A horvát NK Osijek Kleinheisler László szolgálataira a 60. percig igényt tartva 0-0-t játszott a Lokomotiv Zagreb vendégeként, amivel egyenlő pontszámmal a második az egy meccset kevesebbet játszott Dinamo Zagreb mögött.

Egy hete kezdődött meg az észak-amerikai profi liga, az MLS új idénye, ahol három magyar futballistára is figyelhetünk. Schön Szabolcs a hét végén a 2. fordulóban az FC Dallas kispadjáról nézte, ahogyan a társak 1-0-ra kikaptak Foxborough-ban a New England Revolution együttesétől, de a többiek nagyobb szerepet kaptak, és sikeresebbek is voltak. A Kansas City a saját stadionjában 1-0-ra nyert a Houston Dynamo ellen, és Sallói Dánielnek is volt szerepe a győztes gólban: közeli lövését még blokkolták a védők, ám a kipattanót Rémi Walter bevágta. A Sporting a nyitányon elszenvedett vereség után begyűjtötte tehát első győzelmét, Sallói végigjátszotta a meccset.

A Philadelphia Union Montrealban játszott. A hazai csapat szerzett vezetést, a fordulás után az 53. percben a vendégek egyenlítettek, majd három perccel később jött el Gazdag Dániel nagy pillanata: Julián Carranza balról érkező passzát a magyar légiós két védő közül elegánsan a jobb alsó sarokba lőtte. A meccs végén egyikük sem volt a pályán: Carranzát a 71. percben kiállították, Gazdagot a 76. percben lecserélték – a csapat emberhátrányban is megőrizte minimális előnyét, nyert 2-1-re.

Borítókép: Gazdag Dániel győztes gólt szerzett (Fotó: Getty Images/Minas Panagiotakis)