Humanitárius segélyakció is lesz a hét végi Vivicittá futófesztivál

– Immár harminchét éves hagyomány, hogy ilyenkor mosolygó emberek ezreivel telik meg a Margitsziget és környéke – szögezte le az esemény szerdai sajtótájékoztatóján Kocsis Árpád, a szervező Budapest Sportiroda (BSI) ügyvezető-versenyigazgatója. – Az ismét védettségi nélkül látogatható Telekom Vivicittára eddig közel tizenháromezer nevezés érkezett, ami duplája a tavalyi létszámnak, és bizakodásra ad okot a járvány utáni időszakra. A legnépszerűbb versenyszámra, a félmaratonra már 4500-an neveztek be. Meglepetés, hogy újra belendült a nemzetközi futóturizmus, hiszen hetvenkét ország több mint ezerháromszáz futója nevezett. Ez a szám is mutatja Budapest erős szerepét a szabadidős turizmusban, és előrevetíti a korábbi szintek gyors elérését. A járvány alatt új online jótékonysági formát dolgoztunk ki, ami tovább erősíti a „nincs futóverseny jótékonyság nélkül” törekvésünket. Ezzel a lehetőséggel most a benevezettek nyolc százaléka élt és adott anyagi támogatást karitatív célokra.

Friedl Zsuzsanna, a Magyar Telekom HR vezérigazgató-helyettese arról beszélt, hogy a cég szabadnapot ad munkatársainak, akik a külön nekik szervezett futamon családjukkal közösen teljesíthetnek egy rövid távot. A nevezési díjukat az ukrajnai helyzet miatt menekülni kényszerülők megsegítésére ajánlják fel az Ökumenikus Segélyszervezetnek, az összeget pedig vállalatuk további ötmillió forinttal egészíti ki. A Telekom minden megtett kilométer után további 37 forintot adományoz, megosztva a Suhanj! Alapítvány és az Ökumenikus Segélyszervezet között. Ez további ötmillió forintot jelent majd. A felajánlást a Suhanj! Alapítvány az ukrajnai helyzet miatt menekülni kényszerülő családok gyermekeit befogadó napközi üzemeltetésére és fejlesztésére fordítja.

Fenyvesi Zoltán, az alapítvány munkatársa kiemelte: tizenkét éve dolgoznak azon, hogy megosszák a mozgás örömét sérült és fogyatékkal élő társaikkal, hogy erőt adjanak azoknak, akiknek szükségük van támogatásra.

Az Ökumenikus Segélyszervezet „Ne csak szurkolj, segíts!” mottóval a háborús menekültek javára a Margitszigeten is várja az adományokat.

– A szomszéd országban zajló humanitárius krízis és a háború miatt kialakult menekülthullámok idején óriási szükség van az összefogásra. A harcok végét még sajnos nem látjuk, azt azonban már most kimondhatjuk, hogy az Ökumenikus Segélyszervezet szerepvállalása nem rövidtávfutás, hanem előreláthatóan hosszú és sok erőfeszítést igénylő maraton lesz. A segélyszervezet minden erejével a menekültek, a háború károsultjainak megsegítésére összpontosít – mondta el Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet kommunikációs igazgatója.

A sajtótájékoztató résztvevői: Kocsis Árpád, Friedl Zsuzsanna, Kovács Patrícia, Gáncs Kristóf, Trokán Anna színművésznő, aki lefutja a félmaratont, valamint Fenyvesi Zoltán:

Fotó: Bodó Gábor

A szervező Budapest Sportiroda szándékai szerint – hasonlóan a korábbiakhoz – az idei rendezvény is színes futóünnepnek ígérkezik, amelyen mindenki talál kedvérevaló kihívást.

Szombaton a rövidebb fesztiváltávoknak ad otthont a Margitsziget. Ekkor startol a Telekom Minicittá (2,4 km), a Telekom Vivicittá Gyaloglás (2,4 km), a Telekom Vivicittá Családi Futás (940 m), valamint a Suhanj! Futam (940 m) is. A fentieken túl az idén első ízben rendeznek külön Telekom Futamot, amelyen csak a vállalat munkatársai és rokonaik indulnak. Vasárnap a hosszabb távoké a főszerep. Ezen a napon a Telekom Vivicittá Félmaraton egyéniben, párban és trióban, a Telekom Vivicittá (10 km) és a Telekom Midicittá (7 km) vár a nagyobb kihívások kedvelőire.

Borítókép: Az idei Vivicittán is borítékolható a remek hangulat (Forrás: Magyar Telekom Sajtókommunikáció)