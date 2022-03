Két honosított orosz versenyzőnk aranyért birkózhat a budapesti Eb-n!

Mondhatjuk, hogy a szabadfogás öt súlycsoportjának küzdelmeivel hétfőn megkezdődött budapesti birkózó Eb-nek a múlt hét végén a rokon sportág grappling hazai reprezentánsai megadták az alaphangját: a maguk kontinensbajnokságán egy aranyat, három ezüstöt és nyolc bronzot szereztek. A földharcos tusakodás női 58 kilogrammos súlycsoportjában Tóth Alexa bizonyult a legjobbnak legjobb a BOK-csarnokban. A létesítmény másik, szeparált fele jelenleg az ukrajnai menekültek tranzitvárója, ami azért már okozott egy-két kalamajkát. Történt, hogy amikor az azeri birkózók befutottak, és szerették volna felvenni az akkreditációs kártyájukat, beálltak az első hosszú sorba, amit megláttak a csarnoknál. Már majdnem odáig jutottak, hogy menekültstátusba kerüljenek, amikor ráeszméltek, hogy eltévesztették a bejáratot. Miként az az orvos is, aki megérkezve egy adag gyógyszerszállítmánnyal, először a sportolók részlegén kereste az illetékes kollégáit.

Mi tagadás, néhány szem nyugtató hétfőn a magyar szakvezetés tagjainak is elkelt volna… A 79 kilogrammban Vida Csaba a nyolcaddöntőben 8-5-ös vezetése után 9-8-ra kikapott a grúz Gamkrelidzétől, a 70 kg-ban pedig ugyancsak a 16 között Antal Dánielnek a 6-4-es előnyéből 10-6-os vereség lett az azeri Bajramov ellen. Mivel két versenyzőnk legyőzője később nem jutott be a döntőbe, így Vida és Antal nem folytathatja kedden a vigaszágon, mindketten kiestek.

A nap során még két honosított orosz versenyzőnk lépett szőnyegre, és ők alaposan javítottak a mérlegünkön. A 65 kg-ban már magyar színekben vb-bronzérmes, a tokiói olimpián pedig ötödik Muszukajev Iszmailnak szerencséje volt a sorsolással, mert rögtön a negyeddöntőben kezdett, és itt oktatófilmbe illó akcióparádéval, 10-0-s technikai tussal verte az albán, de hozzá hasonlóan orosz származású Dudaevet.

A 97 kg-ban Bajcajev Vlagyiszlav most mutatkozott be a magyar válogatottban, ő 2018-ban Európa-bajnok lett, ám a súlycsoportjában az oroszok első számú versenyzője a 25 évesen már kétszeres olimpiai és ötszörös világbajok Szadulajev. A 31 éves Bajcajev így került hozzánk, tegnap pedig 3-1-re verte a szlovák, U23-as világbajnoki ezüstérmes Tsakulovot, majd az északmacedón, vb-bronzérmes Nurovot gyűrte le 6-4-re. S azon már meg se lepődjünk, hogy valójában mindkét áldozata orosz volt. Nurov amúgy 4-0-ra vezetett Bajcajev ellen, de utóbbi egészen kiváló érzékkel belekontrázott ellenfele támadásába. A BOK-csarnokban ekkor már több mint ezren foglaltak helyet a lelátókon, s egy nagyon lelkes dorogi gyerekcsapat is biztatta versenyzőnket. Azért a harsány „Ria-ria, Hungária!” még szokatlan lehetett neki.

Az esti programban Muszukajevre a tavalyi Eb-n ezüstérmes, vb-5. lengyel Bienkowski várt rá, és vele is elbánt. Az első három perc után csak 1-0-ra vezetett, de 11-0-s technikai tus lett a vége, a legvégén egy négypontos dobással.

– Kívülről könnyűnek tűnhetett ez a két győzelem, pedig sokat kellett dolgoznom az ellenfeleken ahhoz, hogy megtörjem őket. Magabiztos és motivált vagyok, és ez a csodálatos szurkolótábornak is köszönhető, hálás vagyok a kilátogatóknak, fantasztikus hangulatot teremtettek. Holnap megpróbálok úgy birkózni, hogy egész Magyarországnak örömet okozza – nyilatkozta Muszukajev Iszmail, aki kedden a tokiói olimpia ezüstérmesével, a 61 kilogrammban háromszoros világbajnok azeri Alijevvel csap össze az aranyéremért.

A 97 kg-ban Bajcajev is megnyerte az elődöntőjét, 8-1-re verte a német Thielét, így ő is döntőbe jutott, Muszukajevvel együtt kedden ő is Európa-bajnok lehet magyar színekben.

– Legutóbb négy éve voltam nagy világversenyen, akkor megnyertem az Európa-bajnokságot. Nagyon fontos ez az esemény, ismét úgy érzem magam, mint amikor fiatalon bizonyítottam egy-egy eseményen. Motivált vagyok, és győzni akarok. Három hónapja edzek napi három edzéssel, és beérni látszik ennek a munkának a gyümölcse. Az elődöntő végén felszabadultan ünnepeltem, ám ez a közönségnek, sőt az egész magyar csapatnak szólt. Nagyon jólesett, hogy befogadtak, s ilyen könnyen beilleszkedtem. Ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek. Természetesen győzni szeretnék kedd este, fontos lépés lesz az olimpiai álmom megvalósításához – nyilatkozta Bajcajev Vlagyiszlav, aki a döntőben a még oroszként junior vb-győztes, immár azeri Magomedkhan Magomedovval küzd meg pályafutása második kontinensbajnoki címéért.

Bajcajev Vlagyiszlav fogadja Bánkuti Zsolt szövetségi kapitány gratulációját:

Kedden Muszukajev és Bajcajev mellett még négyen kezdik meg a szereplésüket a mieink közül: Halidov Gamzatgadzsi (61 kg) grúz, Kuramagomedov Murad (74 kg) brit, Püspöki Patrik (86 kg) izraeli, Ligeti Dániel (125 kg) pedig szlovák rivális ellen rajtol.

