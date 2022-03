Toto Wolff legszívesebben láncfűrésszel esne neki a Mercedesnek

Főnöke, Toto Wolff viszont nem feltétlenül ért egyet a brit világbajnok véleményével, szerinte csak egy dologra van szükségük, hogy megoldják a problémáikat:

– Nagyon könnyű lecsökkenteni a légellenállást az autón. Elég, ha fogunk egy láncfűrészt, és lefűrészeljük a hátsó szárnyat. Úgyhogy mi ezt fogjuk csinálni a következő futam előtt – viccelődött az osztrák csapatfőnök, majd azt is elárulta a következő futamokra nem készülnek új fejlesztésekkel. – Most az a legfontosabb, hogy megértsük, miképpen tudjuk kihozni az autónkból a lehető legjobb teljesítményt, és nem az, hogy új alkatrészeket fejlesszünk. Reméljük, hogy a teljesítmény megvan az autóban. Most ismeretlen terepen járunk, a senki földjén, aminek viszont megvan az előnye is: a hétvégén például kemény gumis stratégiával próbálkoztunk. Nem jött be, de tapasztalatot szereztünk – tette hozzá.

Wolff a napokban azt is elárulta, kiket tart a mezőny legjobb pilótáinak. Nem meglepő módon a sajátjai felé húzott a szíve.

– Lewis Hamilton, Russell és Verstappen. Ebben a sorrendben.