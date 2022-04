– Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy hivatalosan átadhattam a kitüntetést – mondta az MTI-nek Szabó Tünde sportért felelős államtitkár.

Keleti Ágnes mindannyiunk példaképe, miatta kezdett el sok ezer gyermek sportolni. Neki is köszönhető, hogy egészségesebb a társadalmunk. Az fantasztikus, hogy egy sportoló százegy évesen is ilyen aktív legyen, és ténylegesen tanulhatunk tőle még most is.

Szabó Tünde arról is beszámolt, hogy nagyon jó kedvű volt a legendás sportoló, és nagyon tetszett neki a kitüntetés.

Százegy évesen Keleti Ágnes a világ legidősebb olimpiai bajnoka. A tornász az 1952-es, helsinki olimpián talajon lett aranyérmes, négy évvel később Melbourne-ben megvédte címét, illetve győzött gerendán, felemás korláton és a kéziszercsapat tagjaként is.