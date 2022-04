Märcz Tamás: Ez a találkozó akár a döntőnek is beillene

– Ez a világliga most beékelődött a bajnoki szezon és a kupasorozatok végébe. A nagy világbajnoki felkészülésünket ugyan még nem kezdtük el, de fontos munkát végezhetünk el ezen a héten. Láthatom téthelyzetben a játékosokat, összeszokhatnak azok, akik régebb óta nem voltak együtt, illetve felmérhetjük, hol tartanak a riválisaink – nyilatkozott a szakember az MTI-nek a Duna Arénában 18 játékosnak vezényelt sajtónyilvános edzését követően.

A magyar válogatott a csütörtöki negyeddöntőben a spanyolokkal játszik, tavaly a tokiói olimpia bronzmérkőzésén, illetve 2020 januárjában a Duna Arénában rendezett Európa-bajnokság döntőjében is Märcz Tamás tanítványai diadalmaskodtak ellenük.

– Jó lenne, ha az első mérkőzésen a rendkívül erős spanyolokat kemény küzdelemre tudnánk késztetni, és akár le is tudnánk győzni, hiszen minden összecsapáson úgy ugrunk a vízbe, hogy nyerni szeretnénk. Egyelőre ennél tovább nem is tekintünk, hiszen ez a találkozó akár a döntőnek is beillene, és egy sikerrel nagy lépést tennénk a franciaországi szuperdöntő felé – tette hozzá a tréner.

Märcz Tamás elmondta, ez lesz az új olimpiai ciklus első tornája, véleménye szerint minden nemzet elsősorban a csapatépítésre használja majd a viadalt.

Az európai döntőben a magyar–spanyol mellett szerb–görög, francia–montenegrói és horvát–olasz negyeddöntőt rendeznek. A tornáról az első három kerül be a július 23-tól 29-ig tartó strasbourgi világliga-fináléba – ha a francia válogatott dobogós, abban az esetben a negyedik helyezett is.

A világliga európai döntőjére készülő keret:

kapusok: Lévai Márton (OSC), Vogel Soma (FTC)

mezőnyjátékosok: Angyal Dániel (Szolnok), Bedő Krisztián (Vasas), Burián Gergely (OSC), Csacsovszky Erik (OSC), Erdélyi Balázs (Vasas), Fekete Gergő (FTC), Jansik Szilárd (FTC), Konarik Ákos (Szolnok), Manhercz Krisztián (OSC), Mezei Tamás (Vasas), Molnár Erik (FTC), Nagy Ádám (Szolnok), Német Toni (FTC), Vámos Márton (FTC), Vigvári Vendel (FTC), Zalánki Gergő (Pro Recco)

Borítókép: Märcz Tamás (Fotó: MTI/Kovács Tamás)