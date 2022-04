Pochettinót sokkolta a Manchester United döntése az edzőügyben

Ugyanő most Ten Haggal is türelmes lenne:

– Ez egy hatalmas feladat, de jó látni, hogy a jelek szerint olyan vezetőedzőt neveztek ki a csapathoz, akinek időt fognak adni a munkához. Biztos vagyok benne, hogy Ten Hag megkapja majd a lehetőséget, hogy átalakítsa a keretet, ami elkerülhetetlen. Viszont a szurkolóknak türelmesnek kell lenniük, mert nem fog minden megváltozni egy éjszaka alatt.

Visszatérve Pochettinóra: a képviselői még áprilisban is tárgyaltak a Uniteddel, és a források azt is tudni vélik, hogy az argentin már két hónapja tájékozódott a manchesteri viszonyokról, a játékosok személyiségjegyeiről és különböző információkat gyűjtött, amelyek birtokában megkezdhette volna a munkát az Old Traffordon.

Ugyanakkor az MU hivatalosan nem vette fel a kapcsolatot a PSG-vel, amellyel Pochettino szerződésben áll. Két okot jegyeznek meg, amelyek végül Ten Hag szerződtetése mellett döntöttek. Az egyik, hogy a két edző Zoomon keresztül készült videointerjúja a hollandnak sikerült jobban, a másik, hogy a játékosok is őt preferálták.

Az is igaz, hogy Ten Hag megszerzése anyagilag is kedvezőbb volt az MU számára, a hírek szerint kétmillió fontot fizettek érte az Ajaxnak, míg Pochettino megszerzése a PSG-től egyes források szerint tíz-, mások szerint ötmillióba került volna.

Borítókép: Mauricio Pochettino a PSG vezetőedzőjeként, mellette Carlo Ancelotti, a Real Madrid edzője a két csapat egymás elleni BL-meccsén (Borítókép: EPA/Ian Langsdon)