Csercseszov kifecsegte három játékos távozását az orosz lapoknak

– Az elnökkel és Hajnal Tamás sportigazgatóval értékeltük az átigazolási lehetőségeket. Mellesleg egy játékost már leigazoltunk, a nevét azonban nem árulhatom el a hivatalos bejelentés előtt. Általánosságban meghatároztuk az irányt, persze lehetnek eltérések ettől – idézi az Üllői út 129 nevű, az FTC ügyeiben mindig jól értesült portál Sztanyiszlav Csercseszovot orosz források alapján.

Az orosz tréner arról is részletesen beszélt, hogy már a szerződése aláírása előtt megkezdte feltérképezni a Fradit, amiről húszoldalas anyagot készített. Ugyanezt a munkát most is elvégezte, mert több ponton átalakul a keret.

– Néhányan, Miha Blazic, Lasa Dvali, Róbert Mak távoznak, Marko Marin visszavonul, és néhány játékosért ajánlat érkezett – árulta el Csercseszov.

Az edző elmondta, az jelentette a legfőbb nehézséget a munkájában, hogy a keret játékosai 15 országból érkeztek, teljesen eltérő kultúráit, nyelveit, mentalitását kell egybe gyúrni. Azt is elárulta, a Paks ellen 3-0-ra elvesztett meccs után ő kérte, hogy a klub engedje el a horvát Cabraját, akit az ő kérésére Pászka Lóránddal pótoltak. Továbbá Esiti is az ő kérésére került a csapathoz.

– Tokmackal még tárgyalunk, próbáljuk megtartani – tért ki a problémás esetekre Csercseszov. – Azt is tudjuk, hogy egy másik támadóra, Ryan Mmaee-ra nem számíthatunk az első körökben, mert júliusra még nem lesz játékra készen a műtétje után. Egyelőre nincs orosz játékos a célkeresztben. Ahhoz, hogy orosz játékost igazoljunk, több szempontnak kell együttállnia: nekünk szükséges pozícióra alkalmas legyen a játékos és legyen megszerezhető, megfelelő pénzügyi feltételek mellett.

Csak azért, mert az edző orosz, nem kell orosz játékos. Beszéltünk erről egyébként, épp ma a sportigazgatóval. Azt mondtam neki, ha lesz arra érdemes jelöltem erre vagy arra a posztra, azt nem fogom szégyellni azonnal jelezni.

A Fradi június 6-án kezdi meg a felkészülést, Csercseszov ennek részleteiről is beszélt:

– Egy Salzburg melletti tóhoz utazunk edzőtáborba, Wallerseebe. Hogy kiket viszünk ki a második csapattól, azt Máté Csabával és Hajnal Tamással már eldöntöttük.

A Bajnokok Ligájáról, a sorsolásról a következőket mondta:

– Nem foglalkozom azzal, hogy akár lengyel ellenféllel is összefuthatunk. Nem lehet tudni, kit sorsolnak hozzánk: arra kell felkészülni, akit kapunk. Fontosabb, hogy a saját csapatunkat készítsük fel, hogy eldöntsük, ki megy és ki marad.

Borítókép: Csercseszov tudatosan készül a következő idényre