Kapaszkodjunk meg: csimpaszkodniuk kell az öttusázóknak az új számban!

A Nemzetközi Öttusa Szövetség (UIPM) várhatóan a jövő héten körlevélben tájékoztatja a nemzeti szövetségeket arról, hogy milyen szerkezetű és nehézségű versenyformával kívánja tesztelni a lovaglást a jövőben helyettesítő új számot. A lovaglást a sportág hagyománytisztelő közössége érzelmi és szakmai érveléssel hiába próbálta a védelmébe venni, és eljött az ideje a „titkok feltárásának”, mert alig több mint egy hónap választ el az új próbatétel első és nyílt tesztversenyétől. Amelyet közvetlenül a világkupa-döntő után, Ankarában rendeznek meg. A kapu nyitva áll minden olyan öttusázó előtt, akinek már nagyon furdalja az oldalát a kíváncsiság, de abban is reménykedik, hogy a tesztelés első lehetőségére lecsapva talán még helyzeti előnybe is kerülhet a versenyzőtársaival szemben.

Új képességeket kell fejleszteni

Varga Tamás, az UIPM Monacóban dolgozó magyar versenyigazgatója az SzPress Hírszolgálatnak nyilatkozva megerősítette azokat a híreket, amelyek különféle csatornákon a versenyzőkhöz és az edzőkhöz félinformációként eljutottak.

– Az UIPM az új versenyszám tesztváltozatait június végén mutatja be, amelyekről egyelőre csak annyit tudok elmondani, hogy azok nem állítják teljesíthetetlenül magas mérce elé a versenyzőket, de azokra nagyon jól fel kell készülni. Az is látszik, hogy azokat a képességeket, amelyekre az úszásban, a lézerlövészetes futásban, azaz a „kombiban” és a vívópáston eddig szükség volt, új tudással kell kiegészíteni, mert az akadálypálya merőben más kihívást jelent még a legjobb felépítésű és legedzettebb, emellett lélekben is legerősebb öttusázók számára. Azt majd a versenyzőknek kell eldönteni, hogy az új versenyszám feladatát saját maguk is meg tudják-e oldani, vagy olyan szakemberek bevonására lesz szükség, akik a már ismert, hasonló típusú versenyek és versengések résztvevőit készítik fel – szögezte le az SzPress Hírszolgálatnak nyilatkozó Varga Tamás, aki 2020 januárjában került az UIPM kötelekébe.

A hasonlat most éppen nem a legjobb és elegáns, de a hazai öttusaterepet két éve elhagyó és ezután a nemzetközi szövetségben szerepet vállaló szakember akarva-akaratlanul a „ló másik oldalára került”, és onnan tolja tovább a sportág szekerét.

Felsőtestre is kell gyúrni

– Annyit lehet már sejteni, hogy az akadálypálya a versenyhelyszíntől, a helyi adottságoktól és a résztvevők korcsoportjától függően különböző hosszúságú lesz – folytatta Varga Tamás. – Nem tudom megerősíteni azt a feltételezést, hogy az akadályverseny a Laser Run versenyszámhoz fog kapcsolódni a tesztidőszak alatt, hiszen az már önmagában is egy fizikai és egy technikai versenyszám összevonására épül. Jóval többen ellenzik azt a forgatókönyvet, mint ahányan támogatnák. Az is megjósolható, hogy a bemutatkozó számban lesz olyan feladat, amely a versenyző egyensúlyérzékét teszi próbára, amelyre például a lovaglásban is szükség volt. Lesz a próbatételek között olyan, ahol a felsőtest izomzatának igénybevételével kell haladni, de olyan is, ahol gyors helyzetfelismerésre lesz szükség.

Szóval, lesz benne egyensúlyozás és csimpaszkodás, de a leleményesség is jól jöhet.

Az ifjúsági korúaké az elsőség

Varga Tamás arról is beszámolt, a tesztverseny várhatóan kétnapos lesz, hogy az elsőn a résztvevők megismerjék a pályát és gyakorolhassanak, hogy aztán másnap élesben mérjék össze a tudásukat az ellenfeleikkel. Az ankarai bemutatkozás után a szakemberek értékelik a látottakat, nem kizárt, hogy kisebb változtatásokról is döntenek, így valószínűleg az UIPM év végi döntéshozó kongresszusa előtt még egy tesztversenyt meghirdetnek.

– A nemzetközi szövetség abban bízik, hogy az új versenyszámot a gyakorlatban megismerő öttusázók közül egyre többnek lesz az a véleménye, hogy az akadálypálya teljesítésének feladata rövid idő alatt elsajátítható, és annak begyakorlása kevesebb nehézségbe fog ütközni, mint amire most számítanak – mondta befejezésül az UIPM versenyigazgatója, aki arról is beszámolt, hogy az ifjúsági korú öttusázók várhatóan már jövőre összemérhetik az erejüket az új versenyszámban.

Borítókép: Még nem tudhatják az öttusázók, hogy mi vár rájuk (Forrás: Uipmworld.org)