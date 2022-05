Vissza a kezdetekhez, de Nadal már nem nevet Djokovicson

Összességében viszont az ötvenkilencedik felvonása következik a sportág történetének egyik legnagyobb rivalizálásának, amely tizenhat éve éppen egy Roland Garros-negyeddöntőn indult. Akkor két elvesztett játszma után a még GS-trófea nélküli Djokovics feladta a mérkőzést, s megmosolyogtatta a címvédő Nadalt, amikor azt nyilatkozta a mérkőzés után, hogy az ő kezében volt a meccs a sérülése előtt.

Azóta már a szerb is kivívta magának a tiszteletet, mindketten nyertek húsz Grand Slam-tornát – Nadal a huszonegy sikerrel abszolút csúcstartó a férfiak között –, s tenisztörténelmi jelentőségű összecsapásokat adtak az örökkévalóságnak. 2012-es Australian Open-döntőjük a leghosszabb Grand Slam-finálé, Djokovics öt óra, ötvenhárom perc alatt nyert. Vívtak ötszettes klasszikust Wimbledonban és a Roland Garroson is, és ha nem is kivétel nélkül, de rendszeresen a legjobbat hozzák ki egymásból.

A Roland Garroson tizedszer csapnak össze – egyetlen más tornán sem játszottak ennyiszer egymás ellen –, a párizsi mérleg 7-2 Nadal javára, de az a két Djokovics-győzelem több, mint amennyit mindenki más összesen fel tud mutatni a spanyol ellen a salakpályás Grand Slam-tornán.

A negyeddöntő előtt Djokovics nyilatkozott magabiztosabban.

– Örülök, hogy eddig nem töltöttem túl sok időt a pályán, hiszen Nadal ellen mindig nagyon fizikális csatára kell számítani.

Ellene játszani a legnagyobb kihívás a Roland Garroson, de készen állok, jó formában érzem magam – fogalmazott Djokovics, aki az első négy fordulóban egyetlen játszmát sem veszített.