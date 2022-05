Zverevnek az éjszakázás miatt nem volt ereje a döntőben

Az ATP munkája szégyenletes volt a héten. Két napja négy óra és fél öt között kerültem ágyba, tegnap öt óra húsz perckor

– fakadt ki Zverev a vasárnapi finálé után. – Mindannyian maradtunk már fenn sokáig, buliztunk már át éjszakát. Ha valaki az egyik nap hajnali négykor, majd másnap hajnali ötkor kerül ágyba, utána az ébren maradással is meggyűlik a baja.

Tokió olimpiai bajnoka a pénteki, Félix Auger-Aliassime elleni negyeddöntőjét 22.35-kor kezdte, majd a szombati, Sztefanosz Cicipasz elleni elődöntőjét 23.15-kor. A meccsek után még le kellett tudnia a sajtókötelezettségeit is.

– Carlos remekül játszott, nem akarok elvenni semmit az érdemeiből. Ő jelenleg a világ legjobb játékosa, talán frissen sem győztem volna le, de mindenképp képes lettem volna jó meccset játszani ellene. Mérges vagyok, mert nem volt meg a megfelelő koordinációm a pályán. Két könnyű lecsapást is elrontottam, mert ahogy felnéztem a labdára, úgy láttam, mintha össze-vissza mozogna – panaszolta Zverev, aki azt is hangsúlyozta, nem először járt hasonlóan idén, Acapulcóban is éjszakáznia kellett a beosztása miatt.

Igaz, a mexikói események felemlegetéséből nem biztos, hogy jól jön ki a teniszező.