Húszéves Ronaldinho a világot máig izgalomban tartó gólja

Ezt taglalta az összes angol szurkoló is, hangosan, sőt harsogva, és persze roppant csalódottan. Világbajnoki negyeddöntőn voltunk túl, amely számukra jól indult, hiszen Michael Owen vezetést szerzett Angliának a 23. percben egy védelmi hibát kihasználva. Úgy tűnt, az első félidőben már nem változik az eredmény, ám a játékrész hosszabbításában a brazil Ronaldinho a saját térfeléről megindulva átkígyózott több védőn is, a tizenhatos elé érve a tőle jobbra helyezkedő Rivaldóhoz passzolt, aki pedig ballal higgadtan lőtt a jobb alsó sarokba.

Fotó: ODD ANDERSEN / AFP

Parádés alakítás volt mindkettő, ha Ronaldinho semmi mást nem tett volna, már róla szól a meccs, ám neki sikerült ezt az előkészítést is feledtetnie… Nem sokkal a szünet után, az 50. percben a brazil válogatott szabadrúgáshoz jutott közel az oldalvonalhoz a jobb oldalon. A távolság 39 méter volt, így senkinek sem jutott az eszébe, hogy onnan a labda mögé álló Ronaldinho megcélozná a kaput. David Seaman, az angolok legendás kapusa is beadásra számított, ki is mozdult a gólvonalról, amit alighanem a mai napig ezerszer megbánt már. Ronaldinho ugyanis ellőtte a labdát, amely a tehetetlen Seaman felett a jobb felső sarokba hullott.

Ezzel a góllal 2-1-re meg is nyerte a meccset Brazília, és ez a gól a mai napig, tehát pontosan húsz esztendeje foglalkoztatja a világot. Az is tökéletesen feledésbe merült, hogy hét perccel később Ronaldinho csúnyán odatartott Danny Millsnek, amiért a játékvezető azonnal piros lapot adott neki, ez a gól minden mást elhomályosított. És persze azóta újra és újra felvetődik a kérdés, hogy Ronaldinho így is akarta, vagy a véletlen is besegített-e neki, csúnyábban fogalmazva, lecsúszott-e a lábáról a labda, és ebből lett-e a csodagól.

Ronaldinho akkor ragaszkodott hozzá, hogy a szabadrúgásgólja teljes mértékben tudatos volt, de most, a huszadik évfordulón elismerte, hogy a szerencsefaktor is nagy szerepet játszott a győzelmet érő gólban.

– Nem, nem volt szándékos – idézte az aranylabdás kiválóságot a Sportbible.

– De sokat tanulmányoztuk az angolokat, és tudtuk, hogy a kapusuk egy kicsit előre szokott lépni a szabadrúgásoknál. Valójában elég szerencsés voltam, hogy a labda úgy került be, ahogy – sok angol bánatára és sok brazil örömére.

A 97-szeres válogatottól azt is megkérdezték, hogy ez volt-e pályafutása legfontosabb gólja.

– Minden bizonnyal rendkívüli volt, mert bárhová megyek, az emberek erről a találatról kérdeznek – mondta.

Brazília mindenesetre vette a további akadályokat is, az elődöntőben 1-0-ra legyőzte Törökországot, a jokohamai döntőben pedig Németország ellen nyert 2-0-ra, és ismét világbajnok lett. Az angolok tehetséges csapata pedig kiesett Ronaldinho csodálatos góljának köszönhetően, a szurkolói pedig képtelenek voltak egyezségre jutni, hogy David Seaman bakizott-e. Nemcsak ott, a shinkanzenen, hanem később sem. Ám ezt mindenki eldöntheti maga megnézve újra és újra a gólt, amit egész egyszerűen nem lehet megunni…

Borítókép: Ronaldinho így örült az angoloknak lőtt góljának (Fotó: ANTONIO SCORZA / AFP)