Császár: Nem ez a legszebb lezárása a válogatottságnak, de így alakult

Császár Gábor pályafutása során a Dunaferr SE, a dán Viborg HK, a spanyol CB Cantabria, a francia Chambéry Savoie, a Veszprém, a Paris Saint-Germain, a svájci Kadetten Schaffhausen és Amicitia Zürich játékosa volt. A válogatottban 247 mérkőzésen 845 gólt lőtt 2004 és 2019 között. Tagja volt a 2004-es athéni és a 2012-es londoni olimpián egyaránt negyedik helyezett csapatnak is. Világbajnokságon hatodik, Európa-bajnokságon két nyolcadik hely a legjobbja.

Császár Gábor kilenc évnyi légiós élet után tért haza. A klasszis irányító Kis Róbert elnök hívására folytatja a férfi NB I-be feljutott Ceglédnél, azonban nem játékosként, hanem szakmai igazgató szerepkörben.

– Összetett munka lesz, még sok kérdés van, szerencsére én abban a fázisban érkeztem ide, amikor az építkezésről szól a projekt – mondta a sportmenedzseri diplomával rendelkező Császár.

Tavaly a legrosszabbkor jött egy porcsérülés, ami hat hónapos kihagyással járt. Akkor jólesett neki a rápihenés a következő szezonokra.

– Karácsonykor aztán kiderült, az a kisebb fájdalom, ami még a térdemben volt, azért maradt meg, mert nem jól sikerült a műtét, újabb operációra volt szükség. A tavaly nyári felüdülés egy kicsi pihenővel állapot átváltott egy „abbahagyom és vége, nem csinálom tovább” állapotba. Az újabb hathetes mankózás alatt jött el az, hogy nekem más kell, másképp kell ezt az egészet csinálni. A feleségemmel egy nap alatt átbeszéltem az egészet, a család és a barátok is támogattak. Most vagyok öt hónapos a lábammal, ami két hónapon belül rendben lesz, de most elsősorban a Ceglédért szeretnék dolgozni – mondta Császár, de elárulta, szeretne kicsit másfelé is, a sportdiplomácia körbenézni.

– A játék legyen mondjuk a K-terv, de nem zárom ki a lehetőségét. Nem sok idő kellene, hogy fizikálisan újra pályára tudjak lépni, játékban biztos kellene pár hét. Úgy próbáltuk meg összehozni a csapatot, hogy ne legyen rá szükség, hogy be kelljen szállnom – mondta azzal kapcsolatban, elképzelhető-e, hogy Cegléd-mezben visszatér.

A 247-szeres válogatottság lezárása nem sikerült számára túl szépre, Császár Gábor erről is beszélt.

– Ez nem egy tátongó seb, igazából a szituáció volt kicsit bizarr. Akkor született meg a kisfiam, én felajánlottam, hogy ott vagyok szívesen, de ha nincs rám szükség, lenne mit tennem otthon. Már érezhető volt, hogy valami nem működik, nem játszottam nagyon, ami nem esett jól. Nem maradt bennem tüske, hiszen tizenhat évig ott voltam a válogatottnál. Nem ez a legszebb lezárása a válogatottságnak, de így alakult – mondta a 2019-ben történtekről, amit azóta már sikerült átbeszélnie az akkori kapitánnyal, Vladan Maticcsal.

Borítókép: Császár Gábor a 2019-es vb-n, utolsó világversenyén a magyar válogatottban (Fotó: MTI/Illyés Tibor)