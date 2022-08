Klopp még a pontszerzésnek is örült az újonc ellen

Klopp amiatt sem lehet boldog, hogy Thiago Alcantara bicegve távozott a pályáról, így tovább bővült az idény elején sérülésekkel, esetleg betegséggel küzdők sora a Liverpoolnál. A spanyol játékmester mellett jelen pillanatban Curtis Jones, Diogo Jota, Konsztantinos Cimikasz, Naby Keita, Alex Oxlade-Chamberlain és Ibhrahima Konaté sem bevethető. A menedzser sejtelmes választ adott arra, újabb játékosok leigazolásával próbálnak-e megoldást találni a problémára.

– Ha igazolunk, az nem lehet elhamarkodott döntés, hosszú távon is be kell válnia az új futballistának. Még mindig van elég középpályásunk. Arról nincs szó, hogy kevés középpályásunk lenne, csak néhányan közülük sérültek. Természetesen nem vagyunk jó helyzetben, nem tetszik ez nekem. Át kell gondolnunk, mit tegyünk most, de azt elárulhatom, hogy egyáltalán nem estünk kétségbe.

A Liverpool szempontjából a pontszerzés mellett az egyetlen pozitívumnak Darwin Núnez teljesítménye tekinthető. Az uruguayi csatár gyorsan beilleszkedett az angol csapatba, eddigi két tétmérkőzésén két gólnál és egy gólpassznál jár. Szombaton csak a második félidőben állt be, de azonnal színt vitt a Pool játékába, és mindkét találatból kivette a részét.

– Remek gólt szerzett, és még legalább egy, esetleg kettő a lábában maradt – ez egészen őrületes. Képzeljék el, ha jól játszanánk, milyen gyakran hoznánk gólhelyzetbe…

Premier League, 1. forduló: Everton–Chelsea 0-1 (0-1)

Tottenham Hotspur–Southampton 4-1 (2-1)

Bournemouth–Aston Villa 2-0 (1-0)

Leeds United–Wolverhampton Wanderers 2-1 (1-1)

Newcastle United–Nottingham Forest 2-0 (0-0)

Fulham–Liverpool FC 2-2 (1-0)

Crystal Palace–Arsenal 0-2 (0-1) vasárnap:

Leicester–Brentford 15.00 (tv: Spíler 1)

Manchester United–Brighton 15.00 (Match 4)

West Ham United–Manchester City 17.30 (Spíler 1)

Borítókép: Jürgen Klopp a Fulham elleni mérkőzésen (Fotó: AFP/Justin Tallis)