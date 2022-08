Magyar futballedző csapata vezet egy külföldi bajnokságban

A jelenleg a szlovén másodosztályban szereplő NK Nafta 1903 edzője pedig a korábban többek között Győrben, Zalaegerszegen és Budafokon dolgozó Boér Gábor. A csapat remekül kapta el a rajtot a szlovén másodosztályban: három forduló után, mindössze egy kapott góllal vezeti a tabellát. A sikerek titkáról a Csakfoci kérdezte meg Boér Gábor edzőt.

– Az új igazolások is gyorsan beilleszkedtek, azt teszik, amit kérünk tőlük, a játékrendszert is sikerült elég gyorsan elsajátítaniuk. Nagyon sok időt töltünk a taktikai elemzésekkel és azzal is, hogy a játékosoknak megmutassuk a hiányosságokat, amiket pótolni kell. Nyilván nem szabad messzemenő következtetést levonni az első három fordulóból, még akkor sem, ha fut a szekér egy csapatnak, vagy ha beragadt a rajtnál. Mi inkább a mutatott játékra szeretnék építeni. Természetesen örülünk, hogy három forduló után így néz ki a tabella, de sokkal fontosabb lenne, hogy az utolsó három fordulóban is mi álljunk az élen – mondta a szakportálnak a magyar edző.

A két idegenben aratott győzelem mellett egy hazai 0-0-s eredményt ért el a Lendva, ekkor a bajnokság egyik legerősebb együttese, az NK Krka tudott elvinni egy pontot az otthonából.

Boér beszélt a keret fiatal magyar labdarúgóinak a teljesítményéről is. – Az az elsődleges célunk, hogy teret kapjanak nálunk a hozzánk Zalaegerszegről vagy szlovén, esetleg horvát csapatoktól érkező játékosok.

Korábban is bátran nyúltam a fiatalokhoz, és ez azóta sem változott. Tavaly nálunk szerepelt Németh Dániel, aki azóta beverekedte magát a Zalaegerszeg kezdőcsapatába.

Számomra a hozzá hasonló példák jelentik a munkám elismerését – nyilatkozta a 39 éves edző.