„Azért hibáztunk, hogy legyen egy kis izgalom a versenyen”

Verstappen így is tett. Marko elmondása szerint több ok is közrejátszott abban, hogy vasárnap mindenképpen nyerni akart a Red Bull.

– Egyrészt azért akartunk győzni, hogy kicsit elfeledkezzünk a szomorú szombatról (aznap hunyt el Dietrich Mateschitz, az istálló alapítója – a szerk.). Emellett pedig mindig extra motivációt jelent, ha a Mercedes van előttünk – vallotta be az osztrák szakember.

Fotó: AFP/Getty Images/Mark Thompson

Marko a másik pilótájuk, Sergio Pérez dicséretéről sem feledkezett meg. A mexikói pilóta a szombati kvalifikáción gyötrődött, vezethetetlennek nevezte az autót, majd a Red Bulljának az első szárnya a vasárnapi futam korai szakaszában megsérült, de a hátráltató tényező ellenére is a lehető legtöbbet kihozta a versenyből, és a negyedik helyen végzett.

– A futam második etapjában Checo (Pérez beceneve – a szerk.) ugyanolyan gyors köröket autózott, mint Max – mondta Marko, hozzátéve, az elrontott kerékcsere hátráltatta Pérezt. – Ha az nincs, akkor utolérte volna Leclerc-t. Amikor magas az adrenalinszint, akkor az elmének is fontos szerepe van. A versenyző képes ellensúlyozni az autó hiányosságait.