Botrány a kosárlabdában: nyíltan megfenyegettek egy játékvezetőt

Előfordul, hogy egy sportoló vagy egy egy edző vereség után forró fejjel nyilatkozik, az indulatai vezérlik, nincs ideje átgondolni a mondandóját, és olyan nyilatkozatot tesz, amelyet később megbán. Ilyenkor érheti vád az ellenfelet, de még gyakrabban a játékvezetőt, és az eset vége eltiltás lesz. Az viszont alighanem példátlan, amire a Körmend férfikosárlabda-csapatának a vezetőedzője vállalkozott. A bajnokság első fordulójában az együttese 104-98-ra kikapott Oroszlányban, ami meglepetés, hiszen a Körmend az előző bajnokság ezüstérmese, az Oroszlány pedig jó középcsapatnak számít. Antonisz Konsztantinidesz nem a mérkőzés hevében, hanem percekkel később, a sajtótájékoztatón így beszélt a találkozóról:

– Először is, pont olyan csapat az OSE, ahogyan megjósoltam. Erről beszéltem a mérkőzést megelőzően. Gratulálok az Oroszlánynak. Kilencvennyolc pontot dobtunk és vesztettünk, mert kaptunk száznégyet. Meg kell találnunk, min kell változtatni a védekezésben, mert nem folytathatjuk így. Húsz támadó lepattanót engedtünk, ami maximum egy iskolai csapatnál megengedhető, de nem egy profi csapatnál. Ismét gratulálok a hazaiaknak, a legjobbakat kívánom nekik. Szintén szeretnék gratulálni két játékvezetőnek, Söjtöry Tamásnak és Nyilas Istvánnak.

Mr. Papp viszont szégyen a magyar kosárlabdára. Ugyanezt csinálta a tavalyi döntőben a Falco ellen, semmit sem tisztel. Minden alkalommal, amikor közel kerültünk az OSE-hoz. Egyértelmű, hogy problémánk van vele. Mr. Papp! Senkitől sem fogadom el, hogy szórakozzon az én és a játékosaim munkájával. A gyermekeimre esküszöm, ha ez harmadjára is megtörténik, nem tudom, mi fog történni. Elfogadhatatlan dolgok történtek, ahogy tavaly is a Falco ellen. Nem tisztel meg senkit azzal, hogy jól végzi a munkáját. Ez volt az utolsó ilyen alkalom Mr. Papp. Kérem ezt írják le, és mutassák meg a neki a videót. Köszönöm!

Antonisz Konsztantinidesznek volt ideje lehiggadni, átgondolni minden szavát a lefújás után a sajtótájékoztatóig, tehát alighanem tudatosan fogalmazott így, lényegében megfenyegetve Papp Péter játékvezetőt. A Magyar Nemzet többször is kiállt már amellett, hogy a játékvezetők ne legyenek érinthetetlen, bírálhatatlan szereplői a sportnak, mindenki kulturáltan elmondhassa róluk is a véleményét, de a fenyegetés nem tartozik ebbe a kategóriába. A bajnoki rajt előtt néhány napja a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének az etikai bizottsága közleményt adott ki. Ebben többek között ez is olvasható:

Fotó: Szabó Miklós/Nemzeti Sport

„Sokat ártanak a sportágnak a nyomtatott és az internetes sajtóban, illetve a különböző közösségi oldalakon fellelhető, az etikai normákat is megsértő nyilatkozatok. Ezek a médiában olvasható sportszerűtlen megnyilvánulások, uszítások, hergelések nem ronthatják tovább a kosárlabdázás légkörét, mert rossz hatással vannak a mérkőzések hangulatára, veszélyt jelentenek a rend fenntartására, ezáltal nagymértékben ártanak a sportág megítélésének. A szólásszabadság, a véleménynyilvánítás joga mindenkit megillet, de ez csak a tiszta erkölcs figyelembevételével valósulhat meg.

Az ember cselekedeteiben, döntéseiben meghatározó szerepet játszik a személyiség. Azok a személyek, akik vétenek a sportszerű magaratás ellen, nem veszik figyelembe a sportág iránti alázatot, nem rendelkeznek megfelelő önkontrollal és nincs birtokukban az önértékelésre való törekvés sem.

Az MKOSZ elkötelezett a sportszerű játék, a sportszerű szurkolás, a fair play szellemiségének megvalósulásában. Ennek érdekében felkér minden a sportágban érintett személyt, hogy a 2022/23-as szezonban az MKOSZ Etikai Kódexben megfogalmazott etikai normákon alapuló viselkedést részesítsék előnyben. Meggyőződésünk, hogy ennek a szemléletnek a megvalósulása elősegíti a sportág eredményességét is.”

Nyilván nem helyénvaló elébe menni a biztosra vehető fegyelmi tárgyalásnak, de van rá esély, hogy Antonisz Konsztantinidesz eltiltást kap, és nem csak egy-két meccsre.

Borítókép: Antonisz Konsztantinidesz nyilatkozatának biztosan lesz utóélete (Fotó: Vas Népe/Unger Tamás)