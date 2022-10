Folytatódik a botrány: a klub kiáll a fenyegetőző edzője mellett

Nem volt nehéz megjósolni, hogy a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (MKOSZ) nem megy el szó nélkül Antonisz Konsztantinidesz mondandója mellett. A Bb1.hu szakportál Pókász Endre sajtófőnöktől megtudta, ilyen esetekben az MKOSZ főtitkára indíthat fegyelmi eljárást, amit Bodnár Péter ebben az ügyben meg is tesz, és az ezt ezt követően a fegyelmi bizottság elé kerül, Antonisz Konsztantinideszre pedig pénzbüntetés és/vagy eltiltás várhat.

Nem várt fordulat, hogy a Körmend közleményt adott ki, a klub Facebook-oldalán a vezetőség kiáll a ciprusi edző mellett, és Papp Péter játékvezető tevékenységének kivizsgálást is követeli. Ennek egyébként amúgy is megvan a lehetősége, minden klub bármelyik mérkőzés esetében kérheti írásban a vizsgálatot, amelyre sor is kerül,

ha befizet mellé negyvenezer forintot. A találkozókon egyébként mindig jelen van játékvezető-ellenőr is, aki értékeli a bírók teljesítményét, és ha súlyos hibát rögzít a jelentésében, akkor annak eltiltás a vége, mint ahogyan akkor is, ha a klubnak az írásban kért vizsgálat során igazat adnak, és ez az ellenőrre sem vet jó fényt.

Ha egy játékvezetőt eltiltanak egy mérkőzésen nyújtott teljesítménye miatt, akkor arról a klubokat a szövetség értesíti, és az eltiltás az illetőnek több százezer forintos kiesést jelent.