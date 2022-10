Volt az Inter és a Milan játékosa, most a Budafok sportigazgatója lett

A Budafok eddigi sportigazgatója, Oláh Lóránt október 15-én mondott le Varga Péter technikai vezetővel együtt, miután komoly adminisztrációs hibát követtek el. A Kozármisleny ellen 3-0-ra megnyert találkozón ugyanis a BMTE-ben pályára lépett Szűcs Zsolt is, akit előző nap kiállítottak a tartalékcsapat BLASZ I-es meccsén, így nem játszhatott volna. A Kozármisleny óvott, és a budafokiakra pontlevonás vár.

Pénteken eldőlt, hogy a Budafok új sportigazgatója a szerdai, Szeged-Csanád elleni Magyar Kupa-mérkőzésen a 110. percben csereként beszálló Filkor Attila lesz, aki az első csapatban ezután már nem futballozik legfeljebb a BLASZ I-ben a Budafok II-ben – ősszel háromszor már szerepelt a második csapatban. (A Magyar Kupában a Budafok a 120. percben szerzett góljával 1-0-ra verte a Szegedet, így bejutott a legjobb 16 közé, ahol a Ferencvárost kiejtő NB III-as Iváncsával találkozik idegenben.)

– Kellett néhány éjszaka, amíg átgondoltam és átrágtam magam a dolgokon, de ha őszinte akarok lenni, igazából büszkén vállaltam el ezt a felkérést – mondta el kinevezése után Filkor Attila a BMTE honlapján. – Amit ezúton is szeretnék megköszöni Jakab János tiszteletbeli elnök úrnak és a csapattársaimnak is, akikkel nagyszerű a kapcsolatom, alighanem ez is szerepet játszott a vezetőség döntésében. Nyáron egyébként már felmerült, hogy ha befejezem az aktív pályafutásomat, akkor valamilyen szerepkörben számítana rám a klub, most viszont felpörögtek az események. Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy hálát mondjak Oláh Lórántnak a vele közösen eltöltött időszakért, nagyon jó volt a kapcsolatunk és rengeteget tanultam tőle, jó példát mutatott nekem, amit igyekszem majd kamatoztatni.

Filkor Attila beszélt a rá váró feladatokról is:

– Rendkívül összetett a munkakör, én sem gondoltam volna, hogy ennyire. Az átigazolások mellett a csapattal és a stábbal való kapcsolattartás is a feladatom lesz, valamint a játékosok megfigyelése. Nyilván abból a szempontból előnyben vagyok, hogy ismerem az öltözőt, napi szinten ott vagyok a pályán, az edzéseken és a mérkőzéseken, és biztos vagyok benne, hogy az egyesülettől is minden segítséget megkapok majd. Nagyon izgalmasnak ígérkezik tehát ez a megbízás, rendkívül felvillanyozott, így örömmel vágtam bele.

A korábbi hatszoros magyar válogatott Filkor elárulta, hogy az első csapatban már nem lép pályára.

– Abban maradtam a vezetőséggel, hogy az első csapatnál már nem fogok edzeni és játszani a továbbiakban. Nyáron sajnos eltört a bokám, és éreztem magamon, hogy nehéz a visszatérés, de ha az időm és a sorsolás engedi, akkor a tartalékegyüttesben még pályára lépek, hogy ne kelljen egyik napról a másikra befejeznem a karrieremet. Továbbra is minden erőmmel a budafoki sikerekért dolgozom majd, csak most már egy új szinten.

Filkor Attila 2006 és 2010 között az Internazionale, 2010 és 2015 között a Milan játékosa volt, s az Inter első csapatában két kupa-, valamint nyolc felkészülési meccsen lépett pályára. A két sztárcsapat rendre kölcsönadta, így Olaszországban a Grosseto, a Sassuolo, a Gallipoli, a Triestina, a Livorno, a Bari, a Pro Vercelli és az Avellino együttesében szerepelt, illetve tett egy kitérőt Franciaországban, a Chateauroux-nál. 2015 nyarán tért haza, előbb az Újpest, majd a Gyirmót futballistája volt, mielőtt 2017-ben Budafokra igazolt volna. 2007-ben bemutatkozott a felnőttválogatottban, s abban az évben hatszor lépett pályára a nemzeti csapatban.

Az NB II 13. fordulójában a Budafok ma a Csákvárt fogadta, a találkozó 2-2-re végződött.

Az NB II további mai eredményei:

Dorog–ETO FC Győr 0-1 (0-0)

Gyirmót–Soroksár SC 2-2 (2-0)

Mosonmagyaróvár–Diósgyőri VTK 0-3 (0-0)

Szentlőrinc–Szombathelyi Haladás 2-0 (1-0)

Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Kozármisleny 1-0 (0-0)

Borítókép: Filkor Attila szerdán még a Magyar Kupában játszott, azóta új szerepkörbe került (Forrás: Budafok1912.hu)