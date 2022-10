Xavi: Ha velem nem megy, majd jön másik edző

A múlt héten két olyan eredményt is el kellett könyvelnie Xavinak, amit nem szeretett volna. Csapata, a Barcelona az Interrel ikszelt a Bajnokok Ligájában, ezzel a kiesés szélére sodródott, majd az El Clasicót is elveszítette a Real Madriddal szemben, és lecsúszott az első helyről a tabellán.

Az elmúlt időszak csalódásai ellenére a katalán vezetőedző bízik benne, hogy a katalán gárda trófeák elhódítására hivatott.

– Őszintének kell lennem a Barcelona szurkolóival és a klubbal is – fogalmazott Xavi csütörtöki sajtótájékoztatóján. – Úgy gondolom, hogy egy olyan csapatot építettünk, amely képes címeket nyerni. Annak ellenére is a világ legizgatottabb embere vagyok, hogy az elmúlt egy hétben sok kritika ért bennünket. Emellett viszont rengetegen bátorítanak is engem. A mobiltelefonom éppen ezért úgy néz ki, mintha egy rokonom meghalt volna. Ha nem érünk el sikereket, annak meglesz a következménye, de én nyugodt vagyok. Úgy látom, hogy a játékoskeretünk képes arra, hogy trófeákat hódítson el. Ha ez nem jön össze, akkor majd egy másik edző lép a helyemre, és fut ő is egy kört.