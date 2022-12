Ezerből egy – visszajött a halál torkából a Nemzet Sportolója

Kamuti Jenőt szerető család veszi körül, büszkén újságolta, hogy eddig mindig azt mondhatta, öt unokája van. Október 23-a óta viszont már dédnagypapa.

– Nevezetes napon született meg az első dédunokám, Lenke – mondta büszkén Kamuti Jenő. – A család az egyik éltető erőm, a másik pedig továbbra is az egészségügy, orvosként éltem le az életemet, a betegségem előtt önkéntesként még visszajártam dolgozni. És persze ott van még az örök szerelem, a sport. Áldom a sorsomat, a Jóistent és édesanyámat, mert két olyan pályát jelöltek ki nekem, amellyel adhattam és adhatok másoknak. A sporttársadalom az idők folyamán megtanulta, hogy hozzám bármivel lehet fordulni, nincs annál jobb, amikor segíteni tudsz valakinek.

Kamuti Jenő a Magyar Olimpiai Bizottság szombati közgyűlésén is bejelentkezett egy rövidke videóüzenettel.

– Remélem, hogy a következő alkalommal már személyesen is ott lehetek köztetek, és elmondhatom a véleményemet, még akkor is, ha esetleg az nem is mindenkinek tetszik – üzente olimpikon társainak a 85 esztendős Kamuti Jenő.

Borítókép: Kamuti Jenő alig várja, hogy hazatérhessen (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)