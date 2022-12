Komolyabb konkrétumok nélkül a játékvezetőt szidták a portugálok is a Marokkó elleni búcsú után, sőt Pepe összeesküvés-elméletet is gyártott, mely szerint a FIFA Argentína sikeréért dolgozik. S az angoloknak is volt képük Wilton Sampaiót szapulni, aki csak két tizenegyest ítélt meg a javukra Franciaországgal szemben.

Nem változott a helyzet az elődöntőkben sem. Luka Modric nem finomkodott, szerinte nem járt volna Argentínának büntető Horvátország ellen.