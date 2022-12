Ronaldo nélkül kezdődik az új fejezet, három vb-hős érkezhet

Angliába viszont már nem tért vissza, a Manchester United ugyanis szerződést bontott vele, miután Piers Morgan műsorában alaposan kiosztotta a klub tulajdonosait, kritizálta a MU infrastruktúráját, és kijelentette, hogy nem tiszteli Erik ten Hag vezetőedzőt.

Ronaldo jövője egyelőre kérdéses, az viszont egyértelmű volt, hogy a botrányinterjú után után nem lehetett maradása a klubnál. Ten Hag azóta röviden beszélt a portugál sztárral való kapcsolatáról, de azt is jelezte, hogy több részletre már nem számítsunk tőle.

– Nyáron volt egy beszélgetésünk. Bejött hozzám, és azt mondta, hét napon belül megmondja, akar-e maradni. Visszajött és azt mondta, marad. Az interjúig nem is mondott egyebet. Elment, ez már a múlt. Nem akarok erre több energiát pazarolni, a jövőt építjük – fogalmazott a holland szakember.

Ennek jegyében a klub meghosszabbította négy vb-t megjárt játékosa szerződését: Fred, Luke Shaw, Diogo Dalot és Marcus Rashford is újabb évre kötelezte el magát a Unitedhez.

S nemcsak aktuális játékosaival foglalkozik a Manchester United, hanem a keret további megerősítésével is. A katari világbajnokságot három góllal zárta a holland Cody Gakpo, ő lehet az egyik érkező. A PSV Eindhoven támadóját már nyáron is összeboronálták Erik ten Hag csapatával. Gakpo honfitársa, Denzel Dumfries (Internazionale) is szerepel Ten Hag kívánságlistáján, akárcsak a friss vb-ezüstérmes Marcus Thuram (Mönchengladbach).