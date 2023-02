Csöbörből vödörbe eshet a Manchester United

Örömhír örömhír hátán – gondolhatták magukban a Manchester United szurkolói a katari világbajnokság alatt. Akkoriban derült ki, hogy többen is távozhatnak a klubtól, akiket a rajongók csak púpnak tekintettek a klub hátán, beleértve Cristiano Ronaldót és a Glazer családot. A portugál ment, a tulajdonosok egyelőre maradtak. Kérdés, hogy meddig.

Cristiano Ronaldónak nem volt maradása a Unitednél. Voltak, akik a 2021-es megvásárlását is baklövésnek tekintették a klub részéről, és hiába szerezte ő az MU góljainak a többségét, a kritizálói száma folyamatosan nőtt, mivel a védekezésből nem vette ki a részét. A 2022 nyarán vezetőedzőnek kinevezett Erik ten Hag nem vacakolt, kitette őt a kezdőcsapatból, CR7 pedig folyamatosan balhézott. A klub vezetőségénél akkor telt be a pohár, amikor Ronaldo a Piers Morgannek adott interjújában a Unitedet, egykori edzőit és Ten Hagot, valamint korábbi csapattársait is keményen kritizálta. Ezután a portugál szupersztár mehetett, amerre látott, és végül a szaúdi Al-Nasszrnál kötött ki.

Kik a Manchester United tulajdonosai?

Ronaldónál jóval hosszabb ideje okoz bosszúságot a manchesteri szurkolóknak a Glazer család. A Tampa Bay Buccaneers NFL-csapatát is birtokló amerikai família 2005-ben 790 millió fontért vásárolta meg az anol klubot. Az új tulajdonos 270 millió fontot fizetett ki saját zsebből, a többit kölcsönből fedezte – az ötszázmilliós adósság pedig a Manchester United nyakán maradt, és ezt azóta sem sikerült törleszteni. A Glazer család ellen egy kis csoport már akkor tüntetett, amikor először betették a lábukat az Old Traffordra, az évek során pedig az elégedetlenkedők száma nőttön-nőtt, leginkább azért, mert a szurkolók úgy látták, a tulajdonosok aranytojást tojó tyúkként tekintenek a klubra, a saját hasznukat a csapat előremozdítása elé helyezik. Ronaldo szavai is ezt támasztották alá, aki szerint a tizenhárom éves távolléte alatt az edzőközpont fejlesztésével senki sem törődött. Játékosokra ugyanakkor szívesen áldoztak: a 2012/13-as idénytől 2022 teléig az MU költötte a legtöbb pénzt, 904 millió fontot új játékosokra az öt topligában. Csak a legdrágábbakat kiemelve: Paul Pogba 105 millió, Antony 95 millió, Harry Maguire 87 millió euróért érkezett.