Manchesterben és Barcelonában is a játékvezető miatt elégedetlenkedtek

Négy gól, egyenlő leosztásban, a Barcelona–Manchester United mérkőzés beváltott a hozzá fűzött reményeket. A két sztárcsapat magas színvonalú találkozót játszott tegnap este a Nou Campban. Egyik oldalon sem a védelmek remekeltek, de a két edző nem erre összpontosított.

Xavi Fred kezezése miatt panaszkodott, szerinte járt volna egy tizenegyes a Barcelonának. – Egyértelmű volt, tizenegyest kellett volna ítélnie a játékvezetőnek, Fred keze nem volt a teste mellé szorítva – dühöngött Xavi. Sergi Roberto fejese valóban hozzáért Fred kezéhez, és a VAR-szobában sokáig elemezték az esetet, de végül nem ítélt büntetőt a játékvezető. Xavi nem csak ezért volt bosszús: az első félidőben kényszerűségből lecserélt Pedri sérülést szenvedett.

A vendég oldal is számonkért egy elmaradt tizenegyest Maurizio Marianin. Ten Hag szerint 2-1-es vendégvezetésnél Jules Kunde szabálytalanul, piros lapot érően állította meg a tizenhatoson belül Marcus Rashfordot, de Mariani képtelen volt a – manchesteriek szempontjából – jó ítéletet hozni. – Ha a tizenhatoson belül történt az eset, akkor egyértelmű az eset, tizenegyest kell ítélni. Megkérdeztem a játékvezetőt, ő határozottan azt állította, hogy a tizenhatoson kívül történt az eset. Én azt mondom, meg lehetett volna kérdezni a segítőit, és a VAR is jelezhetett volna, de nem így történt. Elkeserítő az eset. Talán lenyűgözte a játékvezetőt a Barcelona ránk gyakorolt nyomása… Nem tudom, mindenesetre nem nőtt fel a feladathoz – panaszkodott Ten Hag.

Amikor felvetődött, hogy a két elmaradt 11-es kiegyenlített egymást, tehát nem volt hatással a végeredmény alakulására, Ten Hag ezzel kapcsolatban is kifejtette az álláspontját. – Ezt nem szabad ilyen szemüvegen keresztül nézni. A Rashford buktatása 2-1-nél történt, ha akkor kapunk egy tizenegyest, teljesen másképp alakult volna a mérkőzés. Nem láttam Fred kezezését a mi oldalunkon, elképzelhető, hogy akkor is hibázott a játékvezető. Talán mindkettő hibás döntés volt. De a mérkőzés alakulása szempontjából a kettőt nem lehet egy lapon említeni – idézte a Guardian a United menedzserét. Ten Hag a kihagyott helyzetek miatt is lamentált. – Ha egy meccsen öt vagy hat helyzetet alakítunk ki, akkor azokból többet kell gólra váltanunk. Csalódásként élem meg, ha egy ilyen magas színvonalú meccsen a kidolgozott helyzetekből nem szereztünk több gólt – vont mérleget saját csapata teljesítményéről Ten Hag.

A 2-2-es döntetlen természetesen a Manchester Unitednak kedvezőbb, de a visszavágón bármi megtörténhet.

Európa-liga, mérkőzés a nyolcaddöntőbe jutásért: Barcelona (spanyol)–Manchester United (angol) 2-2, gól: Alonso (50.), Raphinha (76.), illetve Rashford (52.), Koundé (59., öngól).

Még nem közölt eredmények: Juventus (olasz)–Nantes (francia) 1–1 (Valhovic 13., ill. Blas 60.), Sporting CP (portugál)–Midtjylland (dán) 1–1 (Coates 90+4., ill. Asur 77.), Bayer Leverkusen (német)–Monaco (francia) 2–3 (Diaby 48., Wirtz 59., ill. Hradecky 9. – öngól, Diatta 74., Disasi 90+2.), Sevilla (spanyol)–PSV Eindhoven (holland) 3–0 (en-Nesziri 45+2., Ocampos 50., Gudelj 55.).

