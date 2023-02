Super Bowl: az egyik főszereplő egyetlen fillért sem kap

A Super Bowl a profi amerikaifutball-liga (NFL) döntője, amelyet idén a Philadelphia Eagles és a Kansas City Chiefs vív egymás ellen. A finálé világviszonylatban is a legnagyobb érdeklődésre számot tartó sportesemények szűk körébe tartozik, az Egyesült Államokban pedig egyenesen évről évre a legnézettebb televíziós műsor. A 2015-ös Super Bowl a legnézettebb televíziós esemény Amerika történetében, de még árulkodóbb tény, hogy a lista első harmincegy helyén összesen harminc különböző NFL-döntőt találunk.

Az Eagles másodszor, Jalen Hurst viszont először lehet Super Bowl-győztes (Fotó: Getty Images via AFP/Tim Nwachukwu)

Mindebből kiderül, hogy a Super Bowl több, mint egy különleges sportág egyetlen mérkőzése. A nézettségi adatok következtében az NFL-döntő alatti reklámhelyekért kéri el a legtöbb pénzt az aktuális Super Bowlt közvetítő csatorna. A nagy felhajtás még a mérkőzésre is hatással van: a gigantikus félidei műsor miatt a második és a harmadik negyed közötti szünet a megszokott tizenkét-tizenöt perc helyett akár fél órán át is tarthat. Ennyi idő alatt felépítik a játéktérre a színpadot, lezajlik a műsor, majd újra játékra alkalmassá teszik a pályát.

– A hosszabb szünet nagy változást jelent: olyan, mintha lejátszanánk egy meccset, aztán a befejezése után nem sokkal egy másikat – fogalmazott Bill Belichick, aki tudja, miről beszél. A New England Patriotsot kilenc Super Bowlon irányította vezetőedzőként, ezek közül hatot meg is nyert. Mivel korábban segédedzőként is szerzett két bajnoki címet, ő a csúcstartó a győzelemért járó Super Bowl-gyűrűk számát tekintve.