Vlagyimir Putyin így jutott az értékes amerikai ereklyéhez + videó

A legtöbb Super Bowl-gyűrűvel Bill Belichick rendelkezik, aki kettőt nyert a New York Giants védelmének edzőjeként (1987, 1991), majd hatot a New England Patriots (2002, 2004, 2005, 2015, 2017, 2019) vezetőedzőjeként. Utóbbi hat diadal során kivétel nélkül Tom Brady volt a Patriots irányítója, aki később, 2021-ben a Tampa Bay Buccaneers játékosaként is a csúcsra ért. Brady hét gyűrűjével a játékosok közötti rekorderként vonult vissza néhány napja, immár másodszor.

Akadnak még néhányan, akik mind a hat Patriots-győzelemért megkapták a gyűrűt, ebbe a körbe tartozik Robert Kraft is, aki 1994 óta a csapat tulajdonosa. A nyolcvanegy éves üzletember azonban a hat gyűrűből csak négyet őrzött meg.

Egyet jótékonysági céllal elárverezett a világméretű koronavírus-járvány idején, ez több mint egymilliárd dollárért kelt el.

A másik hiányzó gyűrű viszont ellentmondásos körülmények között Vlagyimir Putyin birtokába került, s a Kremlben tekinthető meg.

Vlagyimir Putyin és a Super Bowl-gyűrű

Kraft néhány hónappal azután, hogy a Patriots 2005-ben megnyerte négy éven belül a harmadik Super Bowlját is, Szentpéterváron üzleti találkozón vett részt. Putyin már akkor is Oroszország elnökeként volt jelen a találkozón, s Kraft megvillantotta a legfrissebb gyűrűjét.

Ezzel meg tudnék ölni valakit

– Kraft beszámolója alapján ezek voltak Putyin szavai, amikor a kezébe vette, majd a zsebébe csúsztatta a gyűrűt.

Hogy pontosan mi történt, arról ellentmondásos beszámolók születtek. Az eset után nem sokkal Kraft úgy nyilatkozott, hogy ajándékként adta Putyinnak az ereklyét. Ez az orosz álláspont is, ezért aztán a Kreml értetlenül állt az előtt, amikor évekkel később Kraft a gyűrű ellopásával vádolta meg az orosz elnököt.

A Patriots meneteléséről szóló, magyarul 2021-ben, Dinasztia címmel megjelent könyvben Kraft azzal oldotta fel az ellentmondást, hogy 2005-ben az akkori amerikai elnökhöz, George W. Bush-hoz fordult segítségért, ám az amerikai vezetés az érzékeny diplomáciai kapcsolatra való tekintettel arra kérte őt, hogy mondjon le a gyűrűjéről, legyen az valóban ajándék Putyin számára.