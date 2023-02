Világsztárokkal jön az arab csapat Magyarországra + videó

A Nemzetközi Kerékpáros-szövetség (UCI világranglistáját az UAE Team Emirates tavaly év végén a második helyen zárta, csak a Jumbo–Vista előzte meg, az idei eredmények alapján pedig vezeti a rangsort – mindez hűen mutatja, hogy milyen erőt képvisel a kerékpársportban.

Ami a múltját illeti, 2017-ben jelent meg az országúti kerékpározásban, miután átvette a Lampre–Merida WorldTour licenszét, mely 1999 óta a legmagasabb osztály tagja volt. Az UAE azóta kétszer is győzött a Tour de France-on a fiatal szlovén szupersztár, Tadej Pogacar révén, de nyertek már a Tirreno–Adriaticón, a Lombardián, a Liége–Bastogne–Liége-en, a Strade Bianchén vagy a Gent–Wevelgemen is. Pogacar nem csak minden idők második legfiatalabb bajnoka a Tour de France-on, de az első olyan kerékpáros is, aki a sikere évében olimpiai érmet is szerzett (2021 Tokió, 3. hely).

A Tour de Hongrie szervezőbizottsága kiemeli, hogy Pogacar egyik első profi versenyét éppen Magyarországon teljesítette, s meghatározó résztvevője volt a 2017-es Tour de Hongrie-nak. Az ekkor még csak 18 éves Pogacar a szlovén ROG–Ljubljana kontinentális csapatában lehetett ott a szombathelyi rajtnál. A verseny egyetlen nehéz emelkedőkkel tarkított napján, a 4. szakaszon másodikként érkezett a miskolci célba, az összetettben pedig harmadikként zárt a kolumbiai Daniel Jaramillo (UnitedHealthcare) és Peák Barnabás (Kontent–DKSI) mögött.

A 2017-es Tour de Hongrie összetett dobogója (balról jobbra): Peák Barnabás, Daniel Jaramillo, Tadej Pogacar Forrás: Tourdehogrie.hu

Az UAE Pogacar mellett is hemzseg a világsztároktól. Itt teker többek között a Vuelta háromhetesének bajnoka, Simon Yates, a nyolcszoros Giro d’Italia szakaszgyőztes Diego Ulissi, a Tour de France kétszeres hegyi trikósa, Rafal Majka, a Giro negyedik helyezettje, Joao Almeida, a friss Vuelta-dobogós szupertehetség, Juan Ayuso, az e-sport világbajnokból lett háromhetes szakaszgyőztes, Jay Vine, vagy a német sprinterklasszis, Pascal Ackermann is.

Bár Pogacar nem lesz itt Magyarországon, az UAE előzetes rajtlistája a Tour de Hongrie-ra így is veretes.

A keret leginkább sprintfókuszú, és négy olyan versenyzőt is tartalmaz, akik egytől egyig szakaszgyőzelmekért harcolhatnak majd. A legismertebb közülük az olasz Matteo Trentin.

A rövid emelkedőkön és a kockaköves klasszikusokon is jól szereplő 33 éves sprinter nyolc etapon is győzött háromheteseken, ráadásul mindegyik Grand Touron aratott már diadalt: a Giro d’Italián egyszer, a Tour de France-on háromszor, a Vueltán pedig négyszer. Nyert Európa-bajnokságot (2018), és volt második világbajnoki mezőnyversenyben (2019).

Itt a 2019-es szakaszgyőzelme a Tour de France-on:

Matteo Trentin wins stage 17 at #TDF2019! pic.twitter.com/0LHixWl9SC — NBC Sports Cycling (@NBCSCycling) July 24, 2019

Trentin a sprintekben két kiváló kolumbiai versenyzővel dolgozhat össze. A 28 éves Juan Sebastian Molano maga is rendelkezik már háromhetes szakaszgyőzelemmel: a tavalyi La Vuelta a Espana során ő nyerte az utolsó, madridi befutót.

🚴🇪🇸 | Een lead-out die de sprint wint! Juan Sebastián Molano wint de sprint in Madrid! #LaVuelta22



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/ea6xfZPFsm — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) September 11, 2022

Trentinhez hasonlóan ő is kontinentális bajnoknak mondhatja magát: 2018-ban San Juanban győzött a pánamerikai bajnokságon. Honfitársa, Álvaro José Hodeg a katalán, a lengyel és a benelux körversenyen nyert szakaszokat a WorldTourban. A sprintfelvezetésekben és a szakaszok elején sem akárkik dolgozhatnak majd az UAE Emirates sikeréért. A portugál ikerpár, Ivo és Rui Oliveira egyaránt kiváló pályakerékpárosok: Ivo Európa-bajnok egyéni üldözéses versenyben (Plovdiv, 2020), Rui pedig scratch-ben (Grenchen, 2021). A csapat összetett esélyese pedig az új-zélandi George Bennett lehet. A 32 éves versenyző az emelkedőkön érzi magát igazán elemében. Legnagyobb sikerét 2017-ben érte el a kaliforniai körverseny összetettjének megnyerésével, de van második helye a 2020-as Lombardiáról is. A háromheteseken általában segítőként számolnak vele, ám így is van már top 10-es helyezése: 2018-ban nyolcadik volt a Giro d’Italián.

A 44. Tour de Hongrie-t május 10. és 14. között rendezik meg, várhatóan 22 csapat részvételével. Az az UAE Team Emirates már a hatodik WorldTeam a rajtlistán a korábban bejelentett Jayco AlUla, a BORA–hansgrohe, a DSM, az Alpecin–Deceuninck és a Trek–Segafredo mellett.

Borítókép: a tavalyi Vueltán Juan Sebastian Molano nyerte az utolsó szakaszt (Forrás: Twitter/crciclismo)