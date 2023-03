Kifogott a Kékestető a kolumbiai hegyi specialistán, visszatér a csapata

A Tour de Hongrie idei mezőnyében már ott van nyolc WorldTeam, amelyek a profi kerékpársportban a legmagasabb nívót képviselik: Jayco AlUla (ausztrál), BORA–hansgrohe (német), DSM (holland), Trek–Segafredo (amerikai), Alpecin–Deceuninck (belga), UAE Team Emirates (egyesült arab emírségekbeli), Soudal Quick-Step (belga), Bahrain Victorious (bahreini), a ma bejelentkezett spanyol Caja Rural–Seguros RGA pedig a második vonalat képviselő Proteamek táborába tartozik.

A Caja Rural gyökerei az 1980-as évekig nyúlnak vissza. A klub neve először 1987-ben jelent meg a nemzetközi kerékpároséletben: az Orbeával közösen részt vehettek a Tour de France-on is. A csapat legnagyobb sztárja a holland Mathieu Hermans volt, aki kilenc szakaszgyőzelmet szerzett a Vueltán, de a Tour de France-on is nyert etapot 1989-ben. Az 1990-es és 2000-s években aztán csak elvétve találkozhattunk a klub nevével, leginkább az amatőr vagy félamatőr szinteken. A profi csapat 2010-ben éledt újjá, azóta pedig visszatérő vendég a spanyol WorldTour-versenyeken: a Vuelta a Espana háromhetesén, a baszk és a katalán körversenyen, illetve a Clásica de San Sebastian egynaposán is.

A profi kerékpársportban három nagy Grand Tour-verseny van (Tour de France, Giro d’Italia, Vuelta), és a Caja Rural „hazai” pályán, a Vueltán rendszeresen megkapja a szabad kártyát az indulásra.

A csapat eddig 77 profi győzelemnél tart, a legkiemelkedőbbek közülük egy Vuelta-szakaszgyőzelem (2012, Antonio Piedra) és egy hegyi trikó (2015, Omar Fraile), illetve a ProSeries elődjének számító, „HC” versenyeken aratott diadalok a burgosi, az andalúz és a szlovén körökön.

Az utánpótlás-nevelésben kiemelkedően erős a navarrai székhelyű csapat, mely időnként a rutinos spanyol klasszisok közül is tud igazolni.

Versenyzett náluk a Vuelta kétszeres hegyi trikósa, Omar Fraile, a négyszeres Tour de France-szakaszgyőztes Luis León Sánchez és a tavalyi Giro ötödik helyezettje, Pello Bilbao is.

A korábban főleg spanyol versenyzőkre építő klub idén igazán nemzetközi kerettel rendelkezik: tizenegy hazai bringás mellett három cseh, két kolumbiai, egy ecuadori, egy venezuelai, egy portugál, egy brit és egy etióp is a tagja. Közülük a legismertebb a spanyol Eduard Prades, aki az egyhetes versenyek specialistájának is tekinthető: van már összetett elsősége a török, a norvég és az aragóniai körversenyről is. De ki kell emelnünk még a 2021-es Fléche Wallone negyedik helyezettjét, a spanyol Fernando Barcelót, a korábbi pánamerikai bajnok, ecuadori Jefferson Alveiro Cepedát, a regnáló venezuelai és dél-amerikai bajnok Orluis Aulart, illetve a cseh Michal Schlegelt, aki győzött már Magyarországon: 2021-ben a V4 kerékpárversenyt húzta be.

Miként a Tour de Hongrie honlapja emlékeztet, a zöld mezesek már zsinórban negyedik alkalommal szerepelhetnek a Tour de Hongrie-n. Rögtön debütálásukkor győzni tudtak: a 2020-as viadal nyitóetapját Esztergomban Jon Aberasturi nyerte, aki másnap meg is őrizte a sárga trikót.

Jon Aberasturi az esztergomi célban Fotó: Sportfoto Press

A baszk sprinter azóta a Trek–Segafredo csapatát erősíti. Egy évvel később a Caja Rural teljes erejét a Kékestető „ostromára” fókuszálta. A csapat kapitánya, a kolumbiai Jhojan García tökéletes felvezetés után indult meg, ám ahogy oly sokan, ő is alábecsülte a Kékestető utolsó kilométerének meredekségét. Garcíát végül megfogták, csak negyedikként érkezett a célba, és ugyanitt zárt az összetettben is.

A Caja Rural– Seguros RGA versenyzői bizonyára megtanulták a leckét, de az idei magyar körversenyen nem kell felmenni a Kékestetőre.

Az idei útvonal Forrás: Tourdehongrie.hu

Borítókép: A Caja Rural csapata a magyar körversenyen is feltűnik májusban (Forrás: Facebook/Team Caja Rural–Seguros RGA)