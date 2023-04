Karim Benzema döntött a jövőjéről a Real Madridban

Karim Benzema is egyike azoknak a sztároknak, akiknek bő két hónap múlva, június végén lejár a szerződésük a Real Madriddal. Onnantól a 35 éves támadó szabadon igazolhatóvá válik, oda megy, ahova akar, abba a Realnak már nem lehet beleszólása. Év eleje óta tartotta magát a pletyka, hogy Benzema korábbi csapattársa, Cristiano Ronaldo útjára léphet, és Szaúd-Arábia igazol, ahol őt is mesés fizetéssel várják.

Benzema háromszor vette be a Barcelona kapuját. Fotó: Alejandro García

Ebből azonban – egyelőre – nem lesz semmi, legalábbis a spanyol Marca című lap információja szerint az említett ajánlat valóban létezett, de Benzema már elutasította azt, ugyanis eldöntötte, hogy legalább egy idényt még mindenképpen a Realban szeretne futballozni.

Minden valószínűség szerint ez ellen a klubnak sem lehet kifogása, hiszen Benzema a jelenlegi idényben is a Real legeredményesebb játékosa, 32 tétmeccsen 25 gólt számlál. Áprilisban már két mesterhármast is jegyzett Benzema, aki nemrég a Real Valladolid elleni 6-0-s La Liga-győzelemből hét perc alatt vette ki a részét triplával, majd szerdán a Barcelona ellen idegenben 4-0-ra megnyert El Clásico főszereplője volt – három góllal és egy gólpasszal járult hozzá a madridiak győzelméhez a Spanyol Kupa elődöntőjében.

Ezzel Benzema lett az első Real-játékos Puskás Ferenc óta, aki mesterhármast ért el a Camp Nouban. Bizony, erre még Cristiano Ronaldo sem volt képes.

A Marca cikke nyomán tehát már csak idő kérdése, hogy bejelentsék, Benzema meghosszabbítja a szerződését a Reallal, amelyben minimum 2024 nyaráig maradna, így lejátszhatná a 15. idényét is a klubban, amellyel már így is 24 trófeát nyert.

Ugyanakkor a lap azt is megjegyzi, hogy Benzema szaúdi jövője továbbra is nyitott kérdés, hiszen a nevével fémjelzett akadémiát is indítanának az országban.

Borítókép: Karim Benzema tovább írhatja a Real Madrid történelmét (Fotó: MTI/EPA/EFE/Enric Fontcuberta)