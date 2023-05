A Barcelona példáját kell követnie a Veszprémnek

Az előző szezonban háromszor találkozott a Veszprém a Kielcével. A Bajnokok Ligája csoportkörében három góllal kikapott Lengyelországban, azonban Veszprémben kétgólos győzelmet aratott. A BL-elődöntőben ismét a Kielce örülhetett, két góllal, 33-31-re nyert Kölnben. A legtöbbször szoros meccset játszik egymással a két csapat, és erre figyelmeztetett Arkadiusz Moryto, a Kielce jobbszélsője. A BL góllövőlistáján a harmadik helyen álló 25 éves lengyel válogatott játékos is nehéz meccsre számít a visszavágón, és az esetleges gólkirályi címet odaadná a kölni győzelemért. – Tisztában vagyok azzal, hogy előttem két dán játékos szerepel, akik nem valószínű, hogy eljutnak a Final Fourba, mivel a GOG a Barcelonával került össze a negyeddöntőben. Én viszont azon vagyok, hogy részt vegyek csapatommal a Final Fouron. Ehhez azonban még meg kell tennünk egy igen fontos lépést, le kell győznünk a Telekom Veszprémet. A döntetlen első látásra nekünk kedvez, de ellenfelünk idegenben is képes a bravúrra. Résen kell lennünk, hogy a végén együtt ünnepelhessünk a szurkolóinkkal a Hala Legionówban – mondta a lengyel klasszis.

Az ünnepléshez talán a Veszprémnek is lesz egy-két szava.