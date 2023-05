Ellepték a magyarok az F1-et, a sztárok közelében Miamiban + videó

Míg a pályán a pilóták száguldoznak, addig a háttérben rengetegen dolgoznak azon, hogy a Formula–1-es versenyhétvégék lebonyolításába ne csússzon hiba. Köztük rengeteg honfitársunk is, mint arra Vaszilovics Ádám rávilágított Miamiban.

Vaszilovics Ádám Miamiban Fotó: Instagram.com/pastryart_by_vaszilovics

– A Formula–1-es versenyhétvégén dolgozók negyven-ötven százaléka magyar. A logisztikában, akik a termeket rendezik be, kilencven százalékban magyarok dolgoznak, folyamatosan utaznak együtt az F1-gyel. Rengeteg a felszolgáló, a mosogató, és a szakácsok között is találkoztam jó néhány magyarral – számolt be a főcukrász a TV2 egykori műsorvezetőjének, Gombos Edinának az Itt van Amerika című YouTube-csatornán közzétett videójában.

München után Miami, Miami után München

Vaszilovics részt vett a múlt heti Miami Nagydíjon, és a helyszínen desszerteket készített a futamra érkezett vendégeknek. Négyfős csapatával az első napon hétszáz, majd vasárnap ezerötszáz embert szolgáltak ki a remekműveikkel.

– Általában tizennégy órákat dolgoztam, versenynapokon pedig tizenhat órát. Harminchatezer lépést teszek meg ilyenkor. A sajttorta nagyon ment az amerikaiaknál, de készítettünk tiramisut, mangókrémet passiózselével, mini eperrétest csokoládéfagyival. Legalább száz kilogramm gyümölcsöt használtunk fel egy nap. A legdrágább jegy negyvenezer dollárba (13,6 millió forint) a rendezvényre – idézi a Ripost a Németországban élő cukrászt, aki nem csak a Formula–1-es versenyhétvégéken futhat össze ismert emberekkel, hiszen a Bayern München stadionjának, az Allianz Arénának a VIP-részlegében is ő szolgáltatja a desszerteket. – Az egész Olympiapark hozzánk tartozik Münchenben. Ezen felül egy hotel a Marienplatzon, a müncheni reptéri catering is a mi feladatunk.

Borítókép: Akár Michelle Rodriguez színésznő, a rapper Ludacris, valamint a Williams nővérek, Venus és Serena is megkóstolhatták a magyar cukrász remekműveit Miamiban (Fotó: AFP/Getty Images North America/Chris Graythen)