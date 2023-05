Üzenet Hamiltonnak: „Ideje lenne eltűnnöd a Mercedestől!”

Lewis Hamilton már több alkalommal is biztosította a rajongóit arról, hogy még hosszú időre tervez a Formula–1-ben, és bár egyelőre nem egyezett meg a Mercedesszel a folytatásról, mindenképpen a csapatnál képzeli el a jövőjét a szerződése lejárta után is. Az istálló is nyitott a közös munkára, így talán csak idő kérdése, hogy mikor állapodnak meg egymással a felek.

Lewis Hamilton az Azeri Nagydíjon. Fotó: MTI/AP/Szergej Gric

A korábbi F1-es csapatfőnök, Eddie Jordan szerint azonban Hamilton nem hozna jó döntést azzal, ha meghosszabbítaná az év végén lejáró szerződését. A 38 éves pilóta a nyolcadik világbajnoki címére hajt, a 2022-ben életbe lépett szabályok miatt alaposan megváltozott az autók aerodinamikája, a Mercedes mérnökei pedig egyelőre nem jöttek rá, hogyan építsenek olyan járgányt, amely képes felvenni a versenyt a jelenleg uralkodó Red Bull-lal.

Hamiltont kihívás elé állítja Russell

Ennek eredményeképp Hamilton tavaly egy futamot sem nyert az idényben – ez korábban sosem esett meg vele az elitkategóriában. Ráadásul a rekordbajnok 2022-ben egy ifjú titánt, George Russellt kapta meg maga mellé csapattársnak, és a fiatalabbik brit pilóta gyakran honfitársa előtt végez, tavaly a pontversenyben is megverte Hamiltont. Utóbbinak részben ezért, részben a Mercedes lemaradása miatt el kellene hagynia a Mercedest, véli Eddie Jordan. A korábbi Formula–1-es csapatfőnök azt is elárulta, ő annak idején lebecsülte Russellt.

– Teljesen lenyűgözött George. Sosem gondoltam volna, hogy így fog teljesíteni, és az sem fordult meg a fejemben, hogy valaha is képes lesz legyőzni Lewist – ismerte el a Formula for Success podcastben Jordan.

– Aggódom, mert szerintem Lewisnak valamilyen új kihívásra van szüksége, és el kellene hagynia a csapatát. Tovább kellene lépnie, ahogy annak idején a McLarentől is távozott. Tűnj el a Mercedestől, Lewis! Itt az ideje, hogy újra felépítsd magad – de valahol máshol.

Jordan beszélgetőtársa, David Coulthard ugyanakkor hozzátette, a mostani felállás is Hamilton javára válhat, hiszen Russell remeklése arra késztetheti őt, hogy kihozza magából a legjobbat.

– George kiváló munkát végez, és hasznos a csapatnak. Persze nem állítom, hogy Lewis nem végez kiváló munkát, csak nincs most annyira összhangban az autóval. De ha megvan az összhang, akkor arra számítok, hogy megmutatja George-nak, miért is nyert korábban hét világbajnokságot – magyarázta az expilóta.

Eddie Jordan korábban arról beszélt, szerinte a Ferrari lenne a megfelelő hely Hamiltonnak, hozzátéve, ő szívesen látná, ha a brit versenyző ülést cserélne Charles Leclerc-rel.

Borítókép: Lewis Hamilton vajon jövőre is a Mercedes szerelését fogja hordani? (Fotó: AFP/Getty Images/Chris Graythen)