Mámoros győzelem a vb-n, mégsem boldogok a magyarok

Keserédes győzelem Hári János: Több gólt is lőttünk, mégis csalódott vagyok, mert három pontot érően tudtunk volna nyerni. Igaz, megmutattuk, a saját játékunkkal törődünk, és látjuk, hogy képesek vagyunk nyerni nálunk magasabban jegyzett csapat ellen. Sebők Balázs: Több volt ebben a meccsben, nem csak kettő, hanem három pont. Mennünk kell tovább, mert a mai siker nem elég a bennmaradáshoz. Sokkal több korongot kell kapura tennünk, a mai még mindig kevés, 21 kapura lövésünk volt egy hosszabbításos meccsen. Ezenkívül az emberelőnyben is jelentősen kell fejlődnünk. Az osztrákok ellen kell kivívni a bennmaradást, és képesek vagyunk erre. Sofron István: Keserédes a boldogságom, szerettünk volna hatvan perc alatt győzni, ami nem sikerült. Így meg kell mutatnunk az osztrákok ellen is, hogy itt a helyünk. Az első lépcsőfokot megtettük. Bartalis István: Tudunk ennél is jobban játszani, vannak dolgok, amin javítanunk kell. Most kicsit örülünk a győzelemnek, azonban még nincs vége a vb-nek, nincs meg a bennmaradás, amiért jöttünk.