Nagy a tét Bakuban, ahol a legjobb magyar otthonosan érzi magát

A magyar delegáció első fele már hétfő hajnalban útra kelt a két felnőtt egyéni ritmikus gimnasztikázóval, a tokiói oimpián 20. helyzett Pigniczki Fannival és Wiesner Hannával, továbbá az Antal Panni, Greg Fruzsina, Kőszegi-Koháry Georgina, Horváth Boglárka, Rakamazi Vivien és Szolnoki Melinda összeállítású junior együttes kéziszercsapattal. A magyar csapat másik része, az Urbán-Szabó Mónika, Jurca Lilla, Mészáros Mandula Virág, Pesti Dalma, Kajner Gyöngyvirág és Szabados Dóra alkotta felnőtt együttes kéziszercsapat csütörtökön indul az Eb-re.

Lauber Zsófia delegációvezető tájékoztatása szerint ez az Európa-bajnokság többszörös téttel bír. Innen lehet kvalifikálódni az augusztusi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra, jóllehet a 23 éves Pigniczki Fanni és a felnőtt együttes kéziszercsapat már tavaly megszerezte a kvótát a valenciai világeseményre. Ezen az Eb-n arra van lehetősége a mieinknek, hogy egyéniben egy további helyet gyűjtsenek be a vb-re; amennyiben a két egyéni sportoló, Pigniczki Fanni és Wiesner Hanna a selejtezők után összesített eredményeivel, csapatban a legjobb tizenkettő közé kerül. A selejtezők alapján mindkét versenyzőnél a legjobb három eredményt veszik figyelembe.

A kontinensviadal szerdán kezdődik, a junior kéziszercsapatok 5 kötéllel és 5 labdával szerepelnek a selejtezőben, ez alapján csapateredményt is hirdetnek, illetve szerfinálékba kerülhetnek a csapatok. Még ezen a napon sor kerül a nyolc csapatos döntőkre, mindkét gyakorlattal. A felnőtt egyéni verseny csütörtökön kezdődik.

Pigniczki Fanni: Az előző világkupa-versenyek óta már nem nagyon alakítottunk a gyakorlataimon. Inkább csak pontosítottuk, javítottuk őket. Az Eb-n a fő célom az, hogy a gyakorlataimat pontosan és tisztán mutassam be. Bakuba mindig nagyon szívesen megyek vissza, már nagyon otthonosan érzem magam ott. Ez lesz a tizedik látogatásom ebben a versenycsarnokban, valamint ez a verseny lesz a tizedik Európa-bajnokságom is a pályafutásom alatt, így kíváncsian várom, hogy mi az, amit ki tudok hozni most magamból.

Lauber Zsófia delegációvezető: Ha Fanni és Hanna a selejtezőben bemutatott legjobb három-három gyakorlatával bekerül a legjobb tizenkét nemzet közé, akkor kapunk egy második egyéni indulási jogot is a vb-re. Ebben nagyon bízunk, meg persze Fanni minél jobb szereplésében egyéniben, hiszen az elmúlt időszak remek világkupa-helyezései ezt vetítik előre. A felnőtt csapattól a tisztes helytállás a cél, nekik sok nehézségük volt az év elején, átalakult az együttes.

Borítókép: Pigniczki Fanni karikagyakorlatot mutat be a ritmikus gimnasztika verseny egyéni összetett selejtezőjében a 2021-es tokiói nyári olimpián az Ariake Tornaközpontban (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)