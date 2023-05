Suhajda Szilárd holtteste a Mount Everesten maradhat

„Izgatott vagyok, félek, de várom is, nagyon várom” – ez volt Suhajda Szilárd utolsó videóüzenete a csúcstámadás előtt. Arról beszélt benne, hogy reméli: oxigénszegény állapotban is képes lesz józan és megfontolt döntéseket hozni. Hogy pontosan mi történt a 8848 méter magas Mount Everesten, a Föld legmagasabb hegycsúcsán, azóta sem tudja senki. Az viszont kiderült, hogy a mászók közül többen is nehézségekkel küzdöttek. Sokan ugyanis megbetegedtek az alaptáborban, volt aki felsőlégúti tünetek miatt el sem tudott indulni a csúcsra.

Suhajda Szilárd sátrát megtalálták Forrás: Facebook/Suhajda Szilárd

Az expedíció kommunikációs vezetője, Pintér László arról számolt be, hogy a betegek a közös étkezősátorban tartózkodtak, tüsszögtek, köhögtek, és a használt zsebkendőt kitették az asztalra. Pintér László az ATV Híradónak azt mondta, Suhajda Szilárd ezt szóvá is tette, mondván: ne betegítsék meg egymást.

Amint arról beszámoltunk, a keresésére küldött serpák egyike, Mikel serpa a Világgazdaságnak azt mondta: megtalálták a hegymászó sátrát a 4-es táborban, körülbelül 7950 méteren. A sátorban sisakokat, kesztyűt és gyógyszereket is találtak, azokat lehozták, a holttestet azonban hiába keresték.

Suhajda Szilárd családja a nyilvánosság kizárásával gyászol

A légi felderítés ugyanakkor még folyamatban van. A holttest azonban a család kérésére mindenképpen a hegyen marad. Ha biztonságosan megközelíthető helyen van, akkor a hegymászó eszközeit elhozza a mentőcsapat. Egyrészt, hogy pontosabb képet kapjanak a történtekről, másrészt utolsó emlékként a családnak, amely azt kérte: a nyilvánosság kizárásával szeretne gyászolni – értesült az ATV Híradó.

Vasárnap este több százan gyújtottak gyertyát és mécseseket Suhajda Szilárd emlékére egykori iskolájában, a Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnáziumban, illetve az intézmény bejárata előtt – tudósított a Beol.hu, a Békés Vármegyei Hírportál.

Borítókép: Suhajda Szilárd holtteste a Mount Everesten marad (Forrás: Facebook/Suhajda Szilárd)